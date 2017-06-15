Zeljko Obradovic’e sürpriz teklif!

Fenerbahçe'yi Euroleague şampiyonluğuna taşıyarak tarihinin en büyük başarısını kazandıran Zeljko Obradovic'e flaş teklif... EuroBasket 2017'de mücadele edecek İtalya Milli Takımı'nda, turnuva sonrası görevi bırakacak olan Ettore Messina'nın yerine düşünülen ilk ismin Zeljko Obradovic olduğu ve başarılı antrenöre İtalya Basketbol Federasyonu'nun teklif götüreceği iddia edildi.

İtalya Basketbol Federasyonu’nun, EuroBasket 2017 sonrası Zeljko Obradovic‘e teklif götüreceği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde; Ettore Messina’nın EuroBasket sonrası bitecek kontratını uzatma konusunda uzlaşmaya varamayan İtalya Basketbol Federasyonu’nun listesindeki ilk ismin ve hayallerinin Zeljko Obradovic olduğu kaydedildi. Daha önce İtalya’da Benetton’u çalıştıran Obradovic’in, Fenerbahçe ile devam eden bir projesi olduğu ve kendi milli takımı dışında bir başka milli takımı çalıştırmaya sıcak bakmadığı için bu transferin zor olduğunun altı çizildi.

Zeljko Obradovic’in ardından teklif götürülecek diğer ismin Sırbistan’ın koçu Sasha Djordjevic, üçüncü isminse Ergin Ataman olduğu kaydedildi. Ataman’ın daha önce Montepaschi Siena ile İtalya tecrübesi edindiği ve Galatasaray’dan ayrıldığı bilgisi verildi.

İtalya Basketbol Federasyonu’nun listesindeki son ismin, şu an Ettore Messina’nın asistanlığını yapan Pino Sacripanti olduğu ifade edildi.