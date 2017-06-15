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TV’de bugün (15-06-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve canlı yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
10:0515 Haziran 2017
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TV’de bugün (15-06-2017)

FUTBOL

İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final

22.00 ..Bein Sports 2 ………………Cadiz – Tenerife

Brezilya Serie A

03.00 ..Bein Sports 3……..Fluminense – Gremio

HENTBOL

Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri

19.00………………TRT Spor Çekya – Türkiye

TENİS

ATP Stuttgart

12.00 ..Eurosport………………………………….4. Gün

16.00 ..Eurosport 2 ………………………………4. Gün

BİSİKLET

Route de Sud Turu

16.00 ..Eurosport………………………………….1. Etap

İsviçre Turu

17.00 ..NTV Spor ………………………………….6. Gün

MOTOR SPORLARI

24 Saat Le Mans

20.00 ..Eurosport………………………………….Fransa

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