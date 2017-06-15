TV’de bugün (15-06-2017)

FUTBOL
İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final
22.00 ..Bein Sports 2 ………………Cadiz – Tenerife
Brezilya Serie A
03.00 ..Bein Sports 3……..Fluminense – Gremio
HENTBOL
Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
19.00………………TRT Spor Çekya – Türkiye
TENİS
ATP Stuttgart
12.00 ..Eurosport………………………………….4. Gün
16.00 ..Eurosport 2 ………………………………4. Gün
BİSİKLET
Route de Sud Turu
16.00 ..Eurosport………………………………….1. Etap
İsviçre Turu
17.00 ..NTV Spor ………………………………….6. Gün
MOTOR SPORLARI
24 Saat Le Mans
20.00 ..Eurosport………………………………….Fransa