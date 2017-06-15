Trabzonspor’dan Kucka harekatı

Trabzonspor, Kucka transferi için çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor’un, İtalya Seri A ekiplerinden Milan’da forma giyen Juraj Kucka’yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. 2017-18 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo mavililer, Kucka için temaslarını sürdürüyor. Orta saha oyuncusu Kucka için yönetimin yetkilendirdiği menajerin futbolcu ve kulübüyle görüşmelere devam ettiği kaydedildi. Kiralık ya da bonserviyle bu transferi sonuçlandırmak isteyen Trabzonspor´un, 30 yaşındaki Slovakyalı futbolcu için iki ayrı teklif sunduğu ve yanıt beklediği belirtildi. Geride kalan sezonda Milan formasıyla 32 maçta görev yapan 30 yaşındaki Slovakyalı futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

4 TRANSFER DAHA HEDEFLENİYOR

Bu arada, Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi ve Serdar Taşçı ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor´un 2 orta saha, 1 stoper ve bir de forvet takviyesi yaparak transferi noktalamak istediği ifade edildi. Bu noktada görüşmelerini sürdüren bordo mavililerin 2 Temmuz´da Macaristan´da başlayacak kampa kadar transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.