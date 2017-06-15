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Trabzonspor’dan KAP’a iki transfer açıklaması

Trabzonspor, Theo Bongonda'nın kiralanması ve Kamil Ahmet Çörekçi transferi için KAP'a bildirimde bulundu.
16:5015 Haziran 2017
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Trabzonspor’dan KAP’a iki transfer açıklaması

Trabzonspor, şehre getirdiği Theo Bongonda ile Kamil Ahmet Çörekçi’nin transferleri için KAP’a açıklama yaptı. Bongonda’yı kiralayacak olan bordo-mavili takım, Eskişehirspor ile sözleşmesi biten Kamil Ahmet ile mukavele için görüşmelere başladı.

KAP’a yapılan açıklamalar şöyle;

“Profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul’Ofeko Batombo’nun kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Club Celta de Vigo SAD ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi ‘nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla”

Etiketler
Kamil Ahmet Çörekçi spor toto süper lig Theo Bongonda trabzonspor
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