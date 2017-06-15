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Theo Bongonda, Trabzonspor için Türkiye’de

Celta Vigo'da forma giyen ve Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varan Theo Bongonda, Türkiye'ye geldi.
09:5315 Haziran 2017
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Theo Bongonda, Trabzonspor için Türkiye’de

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Belçikalı sol kanat oyuncusu Theo Bongonda İstanbul’a geldi. Saat 00.30’da Belçika’nın Brüksel şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı menajeri ile gelen Bongonda’yı Trabzonspor İdare menajeri Mert Tuncay karşıladı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan futbolcunun mutlu olduğu gözlendi.

Dış hatlar terminalinde yaklaşık 40 kişilik bordo-mavili taraftar Bongonda’ya atkı taktı. Tezahürat yapan grup Bongonda’yı aracına kadar eşlik etti. Daha sonra araca binen futbolcu otele gitti. Bugün sağlık kontrolünde geçecek olan sol kanat oyuncusunun daha sonra Trabzon’a gideceği öğrenildi.

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Theo Bongonda trabzonspor
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