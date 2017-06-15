TFF 1. Lig ekibinin adı ve logosu değişti

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un yeni başkanı, aynı zamanda Gaziantep Sanayi Odası Başkanı olan Adil Sani Konukoğlu seçildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşen genel kurulda takımın ismi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirildi.

TFF 1’inci Lig takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’da Kulüp Başkanlığı’na aynı zamanda Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu seçildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleşen genel kurulda takımın ismi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Olağan Genel Kurulu Gaziantep Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleşti. Kurula; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile delegeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kurul, faaliyet raporlarının okunmasıyla devam etti.

KULÜBÜN ADI, LOGOSU VE RENGİ DEĞİŞTİ

Daha sonra oluşturulan divan kurulu ile yeni yönetim seçimi yapıldı. Tek listeyle gidilen kurulda Gaziantep Sanayi Odası Başkanı olan Adil Konukoğlu Kulüp Başkanı seçildi. Yönetime ise tamamı sanayicilerden oluşan 29 üye seçildi. Kurulda yapılan tüzük değişikliği ile de kulübün ismi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, amblemi beyaz-kırmızı-siyah renklerinde baklava dilimli “G” harfi, kulüp renklerinin ise beyaz-kırmızı-siyah olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

KONUKOĞLU’NDAN BERABERLİK MESAJI

Seçimi ardından konuşan Adil Sani Konukoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Gaziantep’i hak ettiği yere getireceğiz. Şu an Gaziantep’in Süper Lig’de takımı yok ama gelecek sezonun sonunda kentimizin 2 güzide takımı el ele vererek beraber Süper Lig’e çıkacağız. Kulübün gidişatıyla ilgili çok sayıda üyelik talebi var. Üyelik kayıtları için biraz sabır istiyorum. Öncelikle transferlerimizi yapıp sezona hazır hale gelelim, daha sonra ise kurumsallaşma adına hareket edeceğiz” dedi.

Vali Ali Yerlikaya ise, Gaziantep’in spordaki başarısının artacağını ifade ederek “Konukoğlu ailesinin daha önce 2 kez bu takımla şampiyonluk yaşama tecrübesi var. Biz de kendisine dedik ki bu tecrübeden bir yıl daha faydalanalım. Şu an 33 bin kişilik stadyum var. Hep birlikte bu aileye söz vereceğiz o stadı hep birlikte dolduralım. Tek bir hedefimiz var kardeşlik. Bu kentte Gaziantepspor ve bu yeni sayfa açan kulübümüz var. Küsmek darılmak yok. 2 takımda bu şehrin. Gaziantepspor bu takımdan daha tecrübeli. İnşallah Gaziantepspor sezon sonunda birinci olarak, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü de ikinci olarak bir üst lige çıkar. Taraftarlardan yeni dönemde stadı doldurmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘KULÜPLERİMİZİN BİRER FUTBOLCU FABRİKASINA DÖNÜŞMESİ GEREKİYOR’

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise, Gaziantep’in yeniden Süper Lig’e çıkacağını ifade etti. Şimşek, sadece İstanbul gibi kentlerde görebilinen 2 takımın beraber Süper Lig’de olması durumunun Gaziantep için de geçerli olabileceğini aktararak şunları söyledi:

“Bu sene şehir sporu için çok zor geçti. Bir kulübümüz alt lige düştü, diğeri lige zor tutundu. Ama inşallah bu sene Gaziantep’in spor yaşantısı için farklı bir süreç olur ve çıkış dönemi yaşanır. Bizim 2 takımımız var. İki kulübe de önerim şu; nasıl biz şu an 800-900 civarında fabrikada üretim yapıp ihracat yapıyorsak futbol kulüplerimizin de aslıdan birer futbolcu fabrikası haline dönüşmesi gerekir. Aslında yapılan transfer haberleri değil, Gaziantep’ten yaptığımız futbolcu ihraçlarını konuşalım. Bu noktada bugün yeni bir dönemin başlangıcı olsun. Başarı ekip işidir. Burada ekibin başı da güçlü. Muazzam bir tecrübe, birikim var. Ama burada bir de büyük bir fedakarlık var. Herkesin yoğun bir mesaisi var. Ama kent için birleşen insanlar bu şehre başarıyı getirecek. Ben buna inanıyorum. İnandıktan, iyi yönetildikten ve kurumsallaştıktan sonra başarı gelir. Tekrar Süper Lig’de olacağız. Belki de sadece İstanbul gibi kentlerde görebildiğimiz gibi Gaziantep de 2 takımıyla beraber Süper Lig’de olacaktır. Bu şehrin ve bu ekibinde başarılı olacağına inanıyorum. Bu yeni dönem kentimiz ve spor camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.”

Kurul, yeni seçilen yönetimin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.