Süper Lig’in karavanacısı!

Antalyasporlu Charles, bu sezon ligde 52 kez şut çekmesine rağmen gol atmayı başaramadı!
Spor Toto Süper Lig’i bu sezon 5. sırada tamamlayan Antalyaspor’un orta sahadaki Brezilyalısı Charles, 29 maçta 2 bin 316 dakika forma giydi.
Rıza Çalımbay ile müthiş bir çıkış yakalayan takımın önemli dişlilerinden olan Charles, rakip kalelere 52 şut çekti. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Süper Lig’de çekilen şut ve isabet açısından ligin en kötü ismi oldu. Antalyaspor’un Brezilyalı orta saha oyuncusu 52 şutta gol atmayı başaramadı.
İLGİLİ VİDEO: HASAN ŞAŞ’IN UNUTULMAZ İSYANI
09 Haziran 2017 Süper Lig'de kıyım: 33 ayrı teknik adam görev aldı Süper Lig'de sezon sona ererken, 18 takımdan 12'si sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Başarının gelmesi adına büyük uğraşlar vererek oldukça yüksek paralar harcayan kulüplerin teknik adam konusunda istikrarı yakalayamaması ise düşünülmesi gereken bir konu olarak duruyor. İlgili Haberi Oku
Son güncelleme: 15:16 | 15.06.2017