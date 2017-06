Sanlı Sarıalioğlu’ndan George Best anısı

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sanlı Sarıalioğlu, siyah-beyazlılar ile şampiyonluklar da gördü zor günler de... Unutulmaz kaptan, 12 yılını verdiği Beşiktaş kariyerini ve anılarını Socrates Dergisi'ne anlattı.

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Sanlı Sarıalioğlu, siyah-beyazlılar ile şampiyonluklar da gördü zor günler de… Unutulmaz kaptan, 12 yılını verdiği Beşiktaş kariyerini ve anılarını Socrates Dergisi’ne anlattı.

Röportajdan derlediğimiz kısa bir bölüm şöyle;

Beşiktaş tarihinin en güçlü kadrolarından birine girdiniz. Üçüncü ve dördüncü yılınızda üst üste iki şampiyonluk var. Peki, ilk iki sene neler yaşadınız?

İlk senemde de şampiyon olacaktık aslında ama Fenerbahçe ile bir maç vardı, berabere kalsak şampiyon olacağız… Maç 0-0, korner kullanıyoruz, son dakika… Topu çıkarttılar, bir uzun top, Şenol vurdu gol oldu! 1-0 yenildik, şampiyonluğu kaçırdık. Ona rağmen ilk senem çok iyiydi. Takımda bize çok sıcak davranılmıştı. Tecrübeli oyuncular bizi çok kolluyordu. Hatta hiç unutmam ilk senemde milli takıma alınmadığım için, Necmi (Mutlu) Ağabey, Kaya (Köstepen) Ağabey, Süreyya (Özkefe) Ağabey ve Ahmet Özaçar, “Sanlı nasıl milli takıma alınmaz!” diye basın toplantısı yaptı.

1965-1966 sezonunda ilk şampiyonluğunuzu yaşadınız. O sezondan bir an var mı aklınızda?

Son maçta İzmir'de İzmirspor'u 2-0 yendik. İki golü de ben attım. Of of of! Bendeki havaları göreceksin. 20 yaşındasın ya! Şampiyonluk yaşıyorsun Beşiktaş'ta, daha 20 yaşında. İzmir'de omuzlara alındık, İstanbul'da havaalanı karşılaması da muazzamdı. İzmir'de omuzlarda, burada bulutlardaydık artık… Ama çok amatör bir duyguyla yaklaşıyorduk.

“BEST BİZE NELER YAPTI NELER…”

Milli maç anılarında George Best'i pek hatırlamak istemiyorsunuz galiba?

Allah kahretmesin onu! Kuzey İrlanda'yla oynuyoruz… İrlanda takımı sahaya çıktı, seyircilerden belli belirsiz bir alkış geldi önce. Sonra Best çıktı sahaya, yer yerinden oynadı. 20 metre geriden tek başına çıkıyor. Tipi garip, saçları uzun, yürüyüşü hiç futbolcuya benzemeyen ama yakışıklı bir çocuk… “Bu ne ya! Başta bir iki tekme atalım da görsün” dedik. Biz tekme attıkça, bize “Görürsünüz siz!” gibisinden hareketler yapıyordu. Keşke tekme atmasaydık! Ne delilik yapmışız adamı kızdırarak. Adam bize neler neler yaptı sonra… Bir pozisyon hiç unutmuyorum Can Bartu'yu, beni, Ercan Aktuna'yı sırayla yere yatırdı çalımlarla. Sol çaprazdan gelip mahvetti bizi. İlk golü atmamıza rağmen 4-1 yenildik. Allah rahmet eylesin, bir daha da karşılaşmadık. Allah karşılaştırmasın!

Saf yetenek olarak Yusuf Tunaoğlu mu Best mi?

Yusuf, bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusudur. Ama Best'i ayrı bir yere koy ya! Terbiyesiz ya, bulmuş bizim gibi çoluğu çocuğu oradan oraya atıyor. Ben hakem olsam onu oyundan atarım, “Git sana denk adamlarla oyna!” diye. Şaka bir yana Best tabii ki canım. Anormaldi ya. Belki de karşılıklı oynadığım için beni en çok etkileyen oyuncu olabilir.