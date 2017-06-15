Sabri Sarıoğlu: Hayallerimi çaldılar!

Yönetimin ayrılık kararı aldığı Sabri Sarıoğlu, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.
15 yıl boyunca formasını giydiği Galatasaray’da futbolu bırakmak istediğini her fırsatta dile getiren 33 yaşındaki tecrübeli sağ bek, “Benim hep bir hayalim vardı. O da burada başlayıp, burada bitirmekti. Hayallerimi çaldılar! 2 sene daha oynayıp futbol hayatıma nokta koymayı planlıyordum. Yönetim bana otur dese oturur, oyna dese oynardım. Verilen sözler vardı bana. Ancak ne olduysa son 1 haftada tutulmadı. Açıkçası Galatasaray'dan ayrılacağım için çok mutsuzum” ifadelerini kullandı.
HERKES ONU İSTİYOR
Sabri'nin Galatasaray'da olmayacağının kesinleşmesi üzerine Anadolu kulüpleri sıraya girdi. Pek çok Süper Lig ekibi 33 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenirken, milli futbolcunun önümüzdeki günlerde kararını vereceği öğrenildi. Sabri'yi isteyen takımlar arasında Yeni Malatya, Kasımpaşa ve Karabükspor bulunuyor.