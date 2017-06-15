Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Burak Yılmaz damgası

Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbide Fenerbahçe, 86-80 kazanarak seriyi 3 0'a getirirken maça Burak Yılmaz damga vurdu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe karşılaştı. Olaylı derbide Fenerbahçe, 86-80 kazanarak seriyi 3-0’a getirdi. Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe’yi ağırlarken, mücadelede istenmeyen olaylar yaşandı. Maçta yaşanan olaylar kadar Burak Yılmaz’a yapılan protesto da konuşuldu. BJK Akatlar Spor Salonu’nda sahne alan Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe maçında atılan ses bombaları ve tezahüratlar sebebiyle hakemler dört kez anons yaptırdılar. Üçüncü ve dördüncü anonslarda hakemler soyunma odasına gittiler. Hakemler küfürler nedeniyle soyunma odasına gitti. Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde salondaki tribünlerin boşaltılmasına karar verildi. Bitime 1 dakika 30 saniye kala gelen 4. anons sonrasında tribünler boşaltıldı ve maçın kalan bölümü seyircisiz oynandı. Yaşanan bu olaylar sebebiyle Akatlar'da oynanacak olan serinin dördüncü maçı seyircisiz oynanacak.

Beşiktaş - F.Bahçe maçında olaylar! Spor Toto Basketbol Ligi'nde final serisinde oynana Beşiktaş - Fenerbahçe maçında saha olayları sebebiyle dört anons yapıldı. Seyirciler salondan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Ahmet Nur Çebi de maçı tribünden takip etti. Akatlar’ı dolduran Beşiktaş taraftarı, Çin’de futbol yaşamını sürdüren Burak Yılmaz aleyhine tezahürat yaparak adeta Fikret Orman’a mesaj gönderdi. Karşılaşmada mola alındığı sırada, Burak Yılmaz’a yönelik protestoda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar “Hırsız Burak” diye tezahüratyaptılar. Hatırlanacağı üzere Fikret Orman, Burak Yılmaz için ‘İyi bir Beşiktaşlıdır. Gelmesini isterim ama öyle bir transfer görüşmemiz yok’ demişti.