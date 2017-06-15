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Nabil Dirar’da işlem tamam

Fenerbahçe Valbuena'dan sonra bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Monaco'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Nabil Dirar ile her konuda anlaşıldı. Dirar'ın yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
22:3715 Haziran 2017
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Nabil Dirar’da işlem tamam

Fenerbahçe bir transferden daha mutlu sonla ayrılıyor. Monaco’da forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar ile kesin olarak anlaşma sağlandı. Faslı futbolcunun menajeri, 31 yaşındaki futbolcunun kısa zamanda İstanbul’a gelip resmi imzayı atacağını söyledi.

Fenerbahçe ise yaptığı açıklamada yeni transferin cuma günü İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı duyuruda, Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar’ın kulübümüze transferi konusunda AS Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır. Nabil Dirar, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 15:30’da İstanbul'a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar’ın sağlık kontrolleri İstanbul’da gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” ifadelerini kullandı.

Mathieu Valbuena’dan sonra sarı-lacivertliler, Dirar’ı da kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi.

Etiketler
Fenerbahçe Nabil Dirar transfer valbuena
Son güncelleme: 00:30 | 16.06.2017
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