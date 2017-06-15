Kwuke, Malatyaspor’a doğru

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gol bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor’un Kamerunlu golcüsü Kweuke ile ilgileniyor. Yönetimin golcü oyuncuyu renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.
Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz sezon attığı gollerle yıldızı parlayan Leonard Kweuke'ye ‘Bonservis sorununu çöz bize gel' teklifini ilettiği belirtilen Malatya ekibinin, bu oyuncudan haber beklediği gelen bilgiler arasında.
Geldiği günden bu yana attığı gollerle takımını sırtlayan Kamerunlu golcü, verdiği bir röportajda, 2. Lig'de oynamayacağını açıklamıştı.
30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Süper Lig'in yeni takımı Sivasspor'un da transfer gündeminde olduğu belirtilmişti. Leonard Kweuke geçen sezon Süper Lig'de Rizespor forması altında 31 müsabakaya çıkarken, rakip ağlara 16 gol bıraktı.