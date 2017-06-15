Konyaspor 4 mevkiye nokta transfer yapacak

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ilk etabı 3 Temmuz’da Konya’da başlayacak kampa kadar transferleri bitirmeyi planladıklarını, 4 mevkiye oyuncu transfer edeceklerini söyledi.

Bir otelde düzenlenen geleneksel iftar buluşması programının sonunda basın mensuplarına konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, bu sezon 3 farklı kulvarda mücadele edeceklerini söyledi. Hedefli bir takım olduklarını ifade eden Akçay, 3 kulvarda giderken zorluk yaşayacaklarını ancak Konya şehrinin ruhsal ve psikolojik desteğiyle bu zorlukları aşacaklarını belirtti.

Akçay, ilk etabı 3 Temmuz'da Konya'da başlayacak kampa kadar transferleri bitirmeyi planladıklarını, 4 mevkiye oyuncu transfer edeceklerini dile getirdi. Akçay, “İzleme heyetinin 1 yıldır sürdürdüğü çalışma var, onları değerlendiriyoruz. Karşımıza bazen oyuncuya dayalı, bazen ekonomiye, bazen de sözleşmelere dayalı sorunlar çıkıyor. O yüzden A, B, C planlarınız olması gerekiyor. Sanıyorum 10-15 günlük süreçte hepsi olmasa bir kısım transferler yapacağız. En azından kampa giderken oyuncularımızı yanımızda istiyoruz. Yönetimin de bu yönde kararı var. 4 mevkiye nokta transfer yapmak istiyoruz. Bir mevkiye de tamamlayıcı bir oyuncu alacağız. Böylece kaliteli bir takım oluşturacağız. Aykut Hoca ile birlikte kompakt bir oyun şekli oluştu. Biz buna direkt oyun ve hızlandırıcı oyuncularla donatarak, sonuç üretebilir miyiz,6-8 saniyede atak geliştirip kaleye gidebilir miyiz buna bakacağız” dedi.

ŞAN: İŞİMİZ GİDEREK ZORLAŞIYOR

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan ise açıklamasında, kadroyu çok fazla bozmak istemediklerini söyledi. Bazı isimlerle anlaştıklarını ve imza aşamasına gelindiğini kaydeden Şan, “İmzaya kalan, anlaştığımız birkaç isim var. Hocamızla son dokunuşlar yapacağız. Oyun taktiği değişeceğinden dolayı zaruri değişiklikler olacak. Çok fazla kadroyu bozmadan yolumuza devam edeceğiz. İşimiz giderek zorlaşıyor, bu yüzden takviyeler kaçınılmaz. Hocamızla örtüşen düşüncelerimiz var. Geçen sezon 1 milyon euro demiştik transfer bütçesine. İnşallah bunun üstüne çıkacağız bu dönem. Geçen sezon bunu tutturmuştuk. Daha fazla para vermedik. Bonservisi elinde olan oyuncuları alabiliriz. Boşnak genç oyunculara bonservis ödemiştik. Boşnak oyuncular tarzında isimler bulursak bu dönemde de bonservis ödemeye de hazırız” dedi.

Başkan Şan, sözleşmesi biten oyuncularla yola devam etmeyi düşünmediklerini ancak Mustafa Reşit Akçay'ın görüşünü alacaklarını, Bajic, Skubic, Milosevic, Vukovic ve Ömer Ali için menajerler aracılığıyla yapılan teklifleri dikkate almadıklarını sözlerine ekledi.