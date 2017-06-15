Günün fotoğrafı: Zeljko Obradovic ve Ufuk Sarıca

Beşiktaş Sompo Japan ve Fenerbahçe arasında oynanan Spor Toto Basketbol Ligi final serisi 3. maçında yaşanan olaylar kadar maç sonunda Zeljko Obradovic'in Ufuk Sarıca'yı teselli etmesi damga vurdu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma sonunda 86 – 80 yenen Fenerbahçe, seride 3 – 0 öne geçti. Yaşanan tribün olayları sebebiyle 4. çeyreğin bitimine 1.5 dakika kala tribünler boşaltılırken, maçın normal süresi de 74-74 eşitlikle geçildi. 2 saat 45 dakika süren maçı uzatmalar sonunda 86-80 kazanan Sarı-lacivertliler, final serisinde 3-0 öne geçti. Maçın ardından Zeljko Obradovic’in rakibi Ufuk Sarıca’ya sarılarak teselli etmesi, en az olaylar kadar maça damga vurdu. Ufuk Sarıca’nın omzuna elini atan Zeljko Obradovic, rakibi ile kısa bir süre sohbet etti. İkili bu fotoğrafla dostluk dersi verdi.

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Burak Yılmaz damgası Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbide Fenerbahçe, 86-80 kazanarak seriyi 3 0'a getirirken maça Burak Yılmaz damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada Zeljko Obradovic ile aralarında geçen konuşma ile ilgili “Bir final maçında salon boşaltıldı. Obradovic’le bunu konuştuk. O da üzgün, ben de üzgünüm…” dedi.

Sarıca sözlerine şöyle devam etti: “Güzel bir final serisi oynanıyor. Bu ne ilk şampiyonluk oacak ne de son. İstemediğimiz olaylar. Kimseye yararı olan hadiseler değil bunlar. Bu ses bombalarının kimseye faydası yok. Kazanma noktasında olduğumuz bir final serisinde maalesef salon boşaltıldı. Belki daha sonra da cezası olacak. Maddi, manevi kulübün de zararı var”.

Maçtaki olaylar ve Sarıca ile diyaloğuyla ilgili sorulara yanıt veren Obradovic ise sporcu sağlığının öneminin altını çizerek, “Çok güzel bir basketbol maçıydı. Kötü olan ise kimse oyuncuların sağlığına dikkate etmedi. Antrenörler ve basın için kolay ama sürekli ısınmalar ve maçın uzaması oyuncuların sağlıkları için tehlike. Sizce konsantre olup normal bir şekilde oynamaları mümkün mü? Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüm. Oyuncular hepimizden daha önemli. Günün sonunda oyuncular için tehlikeli oluşuyor” diye konuştu. Ünlü hoca sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz Ufuk ile arkadaşız, iş arkadaşıyız, meslektaşız. Onun için zor bir durum olduğunu anlıyorum. Bunun herkes için kötü olduğunu söylüyorum. Ufuk ile çok iyi bir ilişkimiz var. Onun da çok üzgün olduğunu biliyorum. Ben de çok üzgünüm. Hiç birimiz bunu istemeyiz. İş böyle. 100 kere de olsa basketbolu konuşmayı tercih ederim.”.