Göztepe’de 92’nci yıl coşkusu

Saat 20.00’de trafiğe kapatılan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki Susuzdede Parkı’ndan “1925´te güneş doğdu İzmir’e” bestesine itafen üç boyutlu Göztepe logosu da yansıtıldı. Göztepe yönetimi ve futbolcular da kutlamalara tekneyle katıldı.
Güzelyalı’da toplanan binlerce sarı-kırmızılı taraftar ışık ve müzik gösterileriyle coşarken, saat 22.00’yi gösterdiğinde meşale şov başladı. Geleneksel olarak doğum gününü kutlayan sarı-kırmızılılar 1925 adet meşale yakarak geceyi aydınlattı. Ortalığı “Şampiyon Göztepe” tezahüratlarıyla inleten futbolseverler İzmir’i karnaval yerine dönüştürdü.
Başkan Mehmet Sepil ve takım teknede hem Play-Off şampiyonluğunu hem de Göztepe’nin kuruluş yıldönümünü kutladı. Gece havai fişek gösterileriyle sona ererken, Karşıyaka Sahili’nden de yüzlerce fişek atılması dikkatlerden kaçmadı.