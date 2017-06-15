Göztepe’de 92’nci yıl coşkusu

Adını 14 yıl sonra Süper Lig'e yazdırmayı başaran Göztepe, kuruluşunun 92'nci yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Saat 20.00’de trafiğe kapatılan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki Susuzdede Parkı’ndan “1925´te güneş doğdu İzmir’e” bestesine itafen üç boyutlu Göztepe logosu da yansıtıldı. Göztepe yönetimi ve futbolcular da kutlamalara tekneyle katıldı.

Göztepe`de Yılmaz Vural dönemi sona erdi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, takımı Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Güzelyalı’da toplanan binlerce sarı-kırmızılı taraftar ışık ve müzik gösterileriyle coşarken, saat 22.00’yi gösterdiğinde meşale şov başladı. Geleneksel olarak doğum gününü kutlayan sarı-kırmızılılar 1925 adet meşale yakarak geceyi aydınlattı. Ortalığı “Şampiyon Göztepe” tezahüratlarıyla inleten futbolseverler İzmir’i karnaval yerine dönüştürdü.

Başkan Mehmet Sepil ve takım teknede hem Play-Off şampiyonluğunu hem de Göztepe’nin kuruluş yıldönümünü kutladı. Gece havai fişek gösterileriyle sona ererken, Karşıyaka Sahili’nden de yüzlerce fişek atılması dikkatlerden kaçmadı.