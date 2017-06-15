Galatasaray yeni sağ bekini buldu

Son yıllarda sağ bekten istediği verimi alamayan Galatasaray, Deportivo'lu Juanfran'ın transferini bitirmekte kararlı. 3 gündür görüşmelerin mutlu sonla bitmesi için uğraş veren Futbol direktörü Cenk Ergün, öncelikle oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Mundo Deportivo'nun haberine göre sarı-kırmızılılar İspanyol oyuncu ile görüştü ve yıllık 1.2 milyon euro'ya el sıkıştı. Daha sonra Deportivo'lu yöneticilerle masaya oturan Ergün; İspanyol kulübüne, Juanfran'ın bonservisini alabilmek için 4 milyon euro teklif etti. Deportivo'nun isteği ise 5 milyon euro…
Galatasaray pazarlıkları sıklaştırırken, iki kulübün orta yolu bulup transferin 4.5 milyon euro'ya bitirilmesi bekleniyor. Cimbom'un resmi açıklamayı yarın yapabileceği gelen haberler arasında.