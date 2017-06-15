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Galatasaray yeni sağ bekini buldu

Sabri ile yollarını ayıran Galatasaray, Deportivo ile görüştü. Juanfran ile anlaşan yönetim, İspanyollara 4 milyon euro teklif etti. Aradaki fark 1 milyon euro...
09:3915 Haziran 2017
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Galatasaray yeni sağ bekini buldu

Son yıllarda sağ bekten istediği verimi alamayan Galatasaray, Deportivo'lu Juanfran'ın transferini bitirmekte kararlı. 3 gündür görüşmelerin mutlu sonla bitmesi için uğraş veren Futbol direktörü Cenk Ergün, öncelikle oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Mundo Deportivo'nun haberine göre sarı-kırmızılılar İspanyol oyuncu ile görüştü ve yıllık 1.2 milyon euro'ya el sıkıştı. Daha sonra Deportivo'lu yöneticilerle masaya oturan Ergün; İspanyol kulübüne, Juanfran'ın bonservisini alabilmek için 4 milyon euro teklif etti. Deportivo'nun isteği ise 5 milyon euro…

14 Haziran 2017 Galatasaray iki yıldızın transferini bitirdi! Galatasaray, Younnes Belhanda ile Bafetimbi Gomis'in transferlerinden olumlu sonuç aldı. Resmi açıklama yakın bir zamanda yapılacak. İlgili Haberi Oku

Galatasaray pazarlıkları sıklaştırırken, iki kulübün orta yolu bulup transferin 4.5 milyon euro'ya bitirilmesi bekleniyor. Cimbom'un resmi açıklamayı yarın yapabileceği gelen haberler arasında.

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