Galatasaray taraftarı Emre Çolak’a ateş püskürdü!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Emre Çolak'ın Sabri Sarıoğlu'nun ayrılığı hakkında kullandığı bir cümle Galatasaray taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Galatasaray’da altyapıdan yetişen Emre Çolak’tan sonra Sabri Sarıoğlu da kulüpten bedelsiz olarak ayrıldı. Geçtiğimiz sezon başında Deportivo La Coruna’ya transfer olan Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu’nun ayrılığını Bein Sports’a değerlendirdi. Ancak Emre Çolak’ın röportaj sırasında söylediği bir cümle, Galatasaray taraftarlarını adeta çileden çıkardı. Sabri Sarıoğlu için çok üzgün olduğunu söyleyen Emre Çolak “Galatasaray denince ilk akla gelen futbolculardan. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Sabri ağabeyin bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Yeri geldi para almadı. Oynamadığı zamanlar bize destek oldu. Ona başarılar diliyorum. Ben de o kulüpten ayrıldım o yüzden bir şey demek istemiyorum ama bence şu anki bulunduğu durumu hak etmiyor Sabri ağabey” dedi.

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İşte ne olduysa bu değerlendirmenin sonunda oldu. Emre Çolak’ın Galatasaray için ‘O kulüp’ ifadesini kullanması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu. Özellikle sosyal medyada yoğun eleştiri alan Emre Çolak, altyapısında yetiştiği kulübe ihanet etmekle suçlandı. İşte o tepkilerden bazıları:

Emre Çolak adam olduğu yeri kötüleyen bi haysiyetsizdir. — Cüneyt (@cuneytaksuu) June 15, 2017

@emrecolak1010 her tarafın ayrı oynuyor var ya İşinize geldi mi o kulüp işinize geldi mi Galatasaray'ın çocukları ne güzel dünya ulan — Mehmet Ali Özdemir (@Memetalii) June 15, 2017

@emrecolak1010 emre efendi Galatasaray getirdi seni buralara o klup bu klüp ne demek seni Galatasaray varetti. — Edy (@ErdemYILDIRIM7) June 15, 2017

Emre Çolak Galatasarayimiz icin "O Klup" demis. Buz kendisi icin "O Cocuk " desek ? — 70'lik Rakı (@70Lik_Raki_) June 15, 2017

Altyapısında yetiştiğiniz kulübe "o kulüp" diyip sonra biz o kulübün evlatlarıyız diyorsunuz bizim senin gibi evladımız yok. @emrecolak1010 — Mustafa Aslan (@aslanmustafaaa1) June 15, 2017

Ayrıldıktan sonra alt yapısından yetiştiği yıllarca futbol oynadığı Galatasaray'a Emre Çolak' ın O kulüp demesi saygısızlıktır… — NAS (@noasparagasspor) June 15, 2017

Emre Çolak gibiler kulüp içinde örgütlenmeye alışık olduklarından armaya ve formaya değil,oyuncu abilerine hizmet eder. O kulüp der, normal. — Kaan (@KNLTNDL) June 15, 2017

#söylemekistedigim yıllarca alt yapısında yetiştiği, parçalı formayı üstünde taşıyan Emre Çolak Galatasaray için "o kulüp" diyorsa bitmiştir — ☁ (@skyandcry) June 15, 2017