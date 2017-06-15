Galatasaray taraftarı Emre Çolak’a ateş püskürdü!

Galatasaray’da altyapıdan yetişen Emre Çolak’tan sonra Sabri Sarıoğlu da kulüpten bedelsiz olarak ayrıldı. Geçtiğimiz sezon başında Deportivo La Coruna’ya transfer olan Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu’nun ayrılığını Bein Sports’a değerlendirdi. Ancak Emre Çolak’ın röportaj sırasında söylediği bir cümle, Galatasaray taraftarlarını adeta çileden çıkardı. Sabri Sarıoğlu için çok üzgün olduğunu söyleyen Emre Çolak “Galatasaray denince ilk akla gelen futbolculardan. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Sabri ağabeyin bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Yeri geldi para almadı. Oynamadığı zamanlar bize destek oldu. Ona başarılar diliyorum. Ben de o kulüpten ayrıldım o yüzden bir şey demek istemiyorum ama bence şu anki bulunduğu durumu hak etmiyor Sabri ağabey” dedi.
İşte ne olduysa bu değerlendirmenin sonunda oldu. Emre Çolak’ın Galatasaray için ‘O kulüp’ ifadesini kullanması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu. Özellikle sosyal medyada yoğun eleştiri alan Emre Çolak, altyapısında yetiştiği kulübe ihanet etmekle suçlandı. İşte o tepkilerden bazıları: