FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı başlıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı başlıyor. Potanın Perileri, B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Slovakya ile karşılaşacak. Milliler, 17 Haziran Cumartesi günü İtalya, grubundaki son maçında ise 19 Haziran Pazartesi günü Belarus ile mücadele edecek.

Çekya’nın (Çek Cumhuriyeti) ev sahipliğinde 16-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor.

A Milli Kadın Takımımız, kadın basketbolunda Avrupa’nın önde gelen 16 takımının 4 grupta mücadele edeceği şampiyonanın B Grubu’nda yer alıyor.

Maçlarını Hradec Kralove’de, Hradec Kralove Arena’da oynayacak olan Potanın Perileri, B Grubu’nda Belarus, Slovakya ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Takımı, grubundaki ilk maçında yarın TSİ 16.00’da Slovakya ile karşılaşacak. Milliler, 17 Haziran Cumartesi günü İtalya, grubundaki son maçında ise 19 Haziran Pazartesi günü Belarus ile mücadele edecek.

MİLLİLERİN KADROSU

Ay Yıldızlılar’ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu şu şekilde:

Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural (Fenerbahçe), Bahar Çağlar, Kuanitra Hollingsvorth, Olcay Çakır Turgut (Yakın Doğu Üniversitesi), Işıl Alben, Cansu Köksal (Galatasaray), Tilbe Şenyürek (Botaş), Şaziye İvegin Üner (Bellona AGÜ)

GRUBU İLK SIRADA TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Turnuvada grubunu ilk sırada tamamlayan ekipler çeyrek final oynamaya hak kazanacak. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek final eleme maçları oynayacak. Bu karşılaşmaların ardından turnuvaya bir günlük ara verilecek. Çeyrek Final maçlarının ardından yarı finalistler ve beşincilik – sekizincilik sıralama karşılaşmaları yapacak takımlar netlik kazanacak. Şampiyonanın Yarı Final mücadeleleri, 24 Haziran Cumartesi, Final ise 25 Haziran Pazar günü oynanacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI 36. KEZ DÜZENLENİYOR

Bu yıl Çekya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası günümüze dek toplam 35 kez organize edildi. Türkiye’nin de 2005 yılında ev sahipliği yaptığı şampiyona, ilk kez 1938 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlendi. 1991 yılına dek düzenlenen şampiyonalarda ezici bir üstünlük kuran eski Sovyetler Birliği, bu süreçte 21 kez altın madalyaya ulaşıp, bir kez de gümüş madalya kazandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ayrıca Rusya’nın 2; Türkiye, Çekya, Polonya, Litvanya, Ukrayna, İspanya, Bulgaristan, Sırbistan ve İtalya’nın da birer şampiyonluğu bulunuyor.

Bu yıl organizasyona ev sahipliği yapacak olan Çekya, daha önce 1995 yılında turnuvayı düzenlemişti. Ukrayna’nın şampiyonluğa ulaştığı turnuvada; İtalya ikinci ve Rusya ise üçüncü olarak organizasyonu tamamladı.