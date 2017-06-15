Fenerbahçe’ye Fildişi Sahilli golcü

Transferin hızlı takımı F.Bahçe, birçok mevkide istediği oyuncularla anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin forvetteki favori ismi ise Seydou Doumbia… Fener, geçen sezonu Basel'de kiralık geçiren ve bonservisi Roma'da olan 29 yaşındaki golcüyü kiralamayı hedefliyor. Basel, Doumbia'nın satın alma opsiyonunu kullanmayınca yönetim harekete geçti. Fenerbahçe, Roma'ya 1.5 milyon euro kiralama ücretinin yanı sıra Doumbia'nın yıllık 3 milyon Euro'luk ücretini karşılama önerisinde bulundu. İtalyan kulübünün bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Fildişi'li golcü, geçen sezon Basel'de 34 maçta 21 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Fenerbahçe, Roma ile bir kez daha temasa geçerek bu transferi noktalamak istiyor.