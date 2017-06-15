Eskişehirspor-Göztepe finalinde meşaleleri polis sokmuş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig final maçında yaşanan meşale skandalına karışan bir polisin yakalandığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TRT Spor’da katıldığı bir televizyon programında gündem değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım Demirören statlarda yaşanan olaylar ve tribünlere sokulan yabancı maddelerle ilgili “Eskişehirspor-Göztepe finalinde toplam 38 dakikada uzatma oynandı. Rekor olabilir. Bu işlerin bitmesi lazım. Haberlerde çıkar, stada yabancı maddeleri sokan bir emniyet mensubu var. Yakalandı” açıklamasını yaptı.

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Bu çarpıcı konuyu köşesine taşıyan Milliyet Gazetesi yazarlarından Tolga Şardan, olayın detayları ile ilgili şunları yazdı:

“Antalya'daki Göztepe-Eskişehirspor arasındaki futbol maçında yaşananlar halen sıcaklığını koruyor. Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek maçta hakem Ali Palabıyık, maçı dört kez durdurdu. Sahaya atılan yanıcı maddeler, maytaplar ve meşaleler yüzünden toplamda 27 dakikalık ara verildi. Spor sahalarının güvenliğinin sağlanmasında tartışma yaratan görüntülerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte Antalya Valiliği, Ankara'dan müfettiş talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı, valiliğin talebi üzerine Mülkiye ve Polis başmüfettişlerinden oluşan denetim grubunu görevlendirdi…

…Gelişmeler sonrasında Göztepe-Eskişehirspor maçındaki güvenlik önlemleriyle ilgili önemli bilgilere ulaştım.

Bu bilgilerden ikisi çok önemli.

İlki şimdiye kadar pek eşi benzeri olmayan bir durum. Stada seyircilerin alındığı sırada, Göztepe taraftarları arasında stada girmeye çalışan biletli bir seyircinin elindeki çanta, güvenlik önlemi alan polislerin dikkatini çekti.

Görevli polisler, elindeki çantayla stada girmeye çalışan seyircinin çantasını açıp kontrol etmek istediği sırada, seyirci kendisinin polis olduğunu belirterek cebinden kimlik kartını çıkarttı.

Aynı zamanda meslektaş olan seyircinin açtırmak istemediği çantasında kontrol yapan polisler, çantanın içinde saha olaylarında kullanılan maytaplar ve meşaleleri buldu.

Çantanın sahibi polis, kendisinin İzmir Emniyeti kadrosunda görev yaptığını ve Göztepe maçını izlemek için Antalya'ya geldiğini söyledi. Kimlik tespitinin doğru çıkması üzerine, seyirci polis memuru hakkında işlem başlatıldı. Polis kimliğini kullanarak stada yasak madde sokmaya çalışan seyirci polis, maça alınmadı. Ayrıca, Antalya Emniyeti, İzmir Emniyeti'ne yazı yazarak polis memuruyla ilgili idari işlem yapılmasını istedi.

İkinci olay ise yine aynı maçta görevli olan bir kadın özel güvenlik görevlisi, maçtan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin maçta görevli olduğunu ve maçı izlemek isteyen hemşehrilerinin stada geldiğinde kendilerine yardımcı olacağı bilgisini verip davette bulundu.

Maçtan önce tespit edilen bu durum üzerine, kadın özel güvenlikçi maçtaki görevinden alındı ve aynı zamanda özel güvenlikçi kartına el konuldu.

Antalya Emniyeti yetkilileri, maçtan bir gün önce tesisteki tüm kapalı ve açık alanlarda bomba araması yapıldığını ve üç aşamalı güvenlik önlemleri kapsamında stadın her türlü şüpheli durumdan arındırılarak “temiz” olarak teslim edildiğini belirtti.

Güvenlik açısından temiz olan Antalya Stadı'ndaki maç öncesinde yaşanan iki ilginç durum, yasak maddelerin stada nasıl sokulduğu konusunda iki küçük ama önemli örnek oldu.”