Ertuğrul Sağlam güven verdi

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Sorumluluğun bilincinde bir insan olarak bana bu kadar güvenen ve benden başarı bekleyen insanların bu inancını ve güvenini kesinlikle boşa çıkarmayacağım" dedi.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor camiası iftar programında bir araya geldi. İstanbul’da bir otelde düzenlenen programdan sonra Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni Teknik Direktörü Eruğrul Sağlam, basın toplantısı düzenledi. 1 buçuk yıl sonra futbola Malatyaspor ile döndüğü için mutlu olduğunu aktaran Ertuğrul Sağlam, “Öncelikle benim burada olmama vesile olan herkese teşekkür ederim. Adım Malatya ile anılmaya başladıktan sonra şehirdeki, camiadaki ve Malatya halkındaki samimiyeti sevgiyi ilgiyi gördükten sonra açıkçası çok mutlu oldum ve bundan çok etkilendim. Birisinin birileri tarafından istenmesi çok güzel ama çok istenmesi bu daha çok güzel bir şey. O yüzden ben bana karşı olan bu ilgiden ve güvenden etkilendim” şeklinde konuştu.

“Başarı bekleyenlerin güvenini boşa çıkartmayacağım”

Yeni Malatyaspor’u tercih etmesinde camianın kendisini çok istemesinin etkili olduğunu vurgulayan Sağlam, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yeni Malatyaspor’la anlaşmama ve bu güzel takımın bünyesine katılmamda da bu etkenler çok önemli rol oynadı. Tabi bu süreçte başkanımızın yönetimimizin ve şehri temsil eden ileri gelenlerin desteği ve ilgisi de açıkçası beni etkileyen bir başka faktördü. Yeni Malatyaspor’la bugün anlaşmamızı imzaladık. Şunu çok iyi biliyorum sorumluluğun bilincinde bir insan olarak bana bu kadar güvenen ve benden başarı bekleyen insanların bu inancını ve bu güvenini kesinlikle boşa çıkarmayacağım. Bundan sonraki süreçte çok çalışacağız. Doğru şeyler yapacağız. Şehrin gücünü ve desteğini arkamıza alarak, camianın ve taraftarın da desteğiyle inşallah çok güzel şeyler yapacağız.”

“Akıllı adımlar atarak güzel bir takım oluşturacağız”

Sağlam, yeni takımındaki kadro yapılanması ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Yapmamız gereken birçok işler var. Birçok oyuncuya ihtiyacımız var. Başkanımızla ve yönetimimizle beraber kadroda nelere ihtiyacımız var görüşeceğiz. Sezon başladıktan sonra bizi büyük başarılara getirecek ve bizim arkamızdan gelecek taraftarı mutlu edecek kadroyu nasıl oluşturabiliriz bunun çalışmalarına hemen başladık. Bundan sonraki süreçte de akıllı adımlar atarak güzel bir takım oluşturacağız. Fazla zamanımızın olmadığını biliyoruz. Yaklaşık 15 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Bir an önce bu oyuncuları transfer ederek takım bünyesine katıp daha sonra bir uyum sağlayıp takım olgusuyla beraber hareket edip sezona iyi başlamak lazım. Taraftarlarımızın beklentisine cevap verecek başarıları üretmek gerekir. Çok kolay bir iş değil ama etrafımızdaki insanların da hepsi çok dürüst, çalışkan ve daha önce yaptıklarıyla üst seviye takımlarını geçip takımını Süper Lig’e taşıyan bir yönetim var. Onlarla çalışmak bizim için de bir keyif olacak. Ben bugün atılan bu imzanın hem Malatyaspor’a hem de bana hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Adil Gevrek: 3 yıl içinde Avrupa diyoruz

Yeni Malatyaspor’un hedefleri olan bir camia olduğunu ifade eden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Hocamız hedefi olan bir hoca. Geçmişine baktığında UEFA Kupası almış, Şampiyonlar Ligi deneyimi olan bir hoca. Bu anlamda biz 3 yıl içerisinde Avrupa diyoruz. Projelerimiz var 3 yıl içerisinde inşallah Malatyaspor’u Avrupa’ya götürürüz diyoruz. Doğru hocayla hedefe gitmek için bizim açımızdan yönetim ve camia olarak hocamıza güveniyoruz” açıklamasını yaptı.

Sağlam: Taraftarı mutlu edeceğiz

Sağlam, daha önce çalıştığı takımlardaki başarılarını Evkur Yeni Malatyaspor’da da devam ettirmek istediğini ifade ederek, “Ben şunu çok inanarak söylüyorum. Bundan önceki antrenörlük hayatımda sezona başladığım 11 senede çalıştırdığım takımların 8 senesini Avrupa Kupası’na hak kazanarak bitirdim. Kayserispor ile Avrupa Kupası’na katıldık. Bursa’da şampiyonlukla beraber 4 sene üst üste Avrupa Kupası’na katıldık. Daha sonra büyük imkansızlıklarla çalıştığımız Eskişehirspor’da kupa finali oynayarak Avrupa Kupası’na katılma hakkı kazandık. İnşallah bu geleneğimizi Malatyaspor ile de gerçekleştirmek en büyük dileğim. Hedef koymak güzel birşey ama sizi o hedefe götürecek olan adımları sağlam bir şekilde atmak lazım. Başlangıcı yaptık bundan sonra başkanımız ve yönetimimizle beraber çok güzel ve çok doğru adımlar atarak bize inanan taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.