Caner Erkin, Şükran Ovalı’yı da götürecek!

Caner Erkin, Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıkları için Çin’de kampa girecek. Eşi Şükran Ovalı'nın hasretine dayanamayacağını bilen futbolcu onu da yanında götürecek.

Ocak ayında dünyaevine giren Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in aşkları tam gaz devam ediyor. 16 Temmuz'da Çin'de kamp kurarak takım arkadaşlarıyla antrenmanlar yapacak olan Erkin, kalacakları süre zarfında eşinden ayrı kalmamak için Ovalı'yı da yanında götürecek.

Çiftin kampta ne kadar kalacağı henüz belli değilken ikili sonrası için de planlarını çoktan yaptı. Caner Erkin, 300 bin TL aldığı şampiyonluk primiyle eşini Maldivler, Hawaii veya Phuket'e götürecek. Tatilin nerede olacağına Şükran Ovalı karar verecek.