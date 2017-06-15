Bucaspor’da Ahmet Yıldırım dönemi

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor teknik adam sorununu çözdü.

Uzun süredir arayışlarını sürdüren Bucaspor, yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Ahmet Yıldırım’la 1 yıllığına anlaşma sağladı. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş’ta oynayan, Galatasaray’da UEFA Kupası’nı kazanan kadroda yer alan Yıldırım, 2009’da Mersin İdman Yurdu’nda antrenörlüğe başladı.

Kocaeli Birlikspor, Pendikspor ve Fethiyespor’da teknik direktör olarak görev yapan Ahmet Yıldırım en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u çalıştırdı. İç transferde 11 futbolcusuyla anlaşan, sportif direktörlük için Halim Karaköse’yi göreve getirdi. Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan, yeni sezonda hedeflerinin üst sıralar olduğunu açıkladı.