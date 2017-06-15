Bruma’dan veda mesajı: Bugün, Galatasaray’dan ayrılıyorum

Galatasaray'ın bonuslarla 15 milyon Euro'ya RB Leipzig'e gönderdiği Bruma, sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Portekizli futbolcu, Instagram'dan paylaşımda bulundu.

Galatasaray’dan RB Leipzig’e transfer olan Bruma, Instagram sayfasından veda mesajı yayınladı. Konyaspor maçından sonra tribünlere çıkıp taraftara veda ettiği video ile paylaşımda bulunan Portekizli futbolcu, Galatasaray’ı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bruma’nın açıklaması şöyle;

“İstanbul'a geldiğimde 18 yaşındaydım. İnsan hayatının en önemli dönemlerinden biri… Futbol sahasında gelişirken aslında insan olarak da başka birine dönüşecektim. Sizinle, Galatasaray'la büyüyecektim. Buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi hep evimde hissettim. Kulüpteki herkes beni, evin küçük çocuğu gibi sahiplendi. Beni çok severlerken, duydukları saygıyı da bana her zaman yansıttılar. Bu benim için tarif edilemez bir lütuf.

Bugün, Galatasaray'dan ayrılıyorum.

Türkiye'deki zamanım boyunca birlikte çalıştığım sayın başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm profesyonellerimize, her ricamıza anında yanıt veren kulüp çalışanlarımıza, hayatımda daima çok önemli bir yerde kalacak Mert [Çetin] ağabeyime ve özellikle son maçımda bana gösterdikleri eşsiz sevgiden dolayı Galatasaray'ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Bana çok şey kattınız. Umarım bir gün tüm bunların karşılığını size verebilirim.

Önümde yeni bir serüven var, Red Bull Leipzig'de kalbinizin benimle olacağını biliyorum. Benim de kalbim sizinle olacak. Hayatını ne getireceğini bilemezsiniz, belki yollarımız yeniden kesişir ve ben de eve dönerim. Ama o güne kadar Galatasaray'ı bir taraftar olarak destekleyeceğim!

Hayatınızda yer almak benim için onurdu, kendinize çok iyi bakın.

Sevgilerimle, Bruma.”