Beşiktaş yönetici Metin Albayrak istifa etti! Fikret Orman’ın cevabı…

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan ve 3. yıldızını takan Beşiktaş'ta yönetici Metin Albayrak istifa etti.

Spor Toto Süper Lig’de üst üste ikinci kez şampiyon olan Beşiktaş’ta şok bir gelişme yaşandı…

Habertürk’te yer alan habere göre Beşiktaş'ın basın sözcüsü ve futbolcu izleme komitesinin başındaki isim Metin Albayrak'ın yönetimdeki görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.

Başkan Fikret Orman'ın ise bu istifayı kabul etmediği ve yaptıkları görüşmede “Sen benim yol arkadaşımsın. Şu anda Fransa'dayım, dönünce oturup konuşalım” dediği belirtildi.

Başkan Orman'ın yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda seçildiği günden beri yönetimde yer alan Albayrak'ın, kendi işlerine vakit ayıramadığı gerekçesiyle istifasını verdiği ifade edildi. Ancak asıl nedenin, izlediği ve olumlu rapor verdiği futbolcuların değerlendirmeye alınmaması olduğu bildirildi.