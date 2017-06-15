Arda Turan’dan Sabri’ye telefon

Galatasaray'ın yeni sözleşme önermediği Sabri Sarıoğlu, takımdan ayrıldı. Birçok takım arkadaşının mesajlarla uğurladığı tecrübeli futbolcuyu, Barcelona'da forma giyen Arda Turan da telefonla aradı.

Galatasaray’da bir dönem sona erdi. Galatasaray alt yapısında yetişen ve 18 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı. Yeni sözleşme önerilmeyen Sabri Sarıoğlu, gönül verdiği kulübe veda etti. Birçok takım arkadaşının mesajlarla uğurladığı Sabri Sarıoğlu’na Barcelona’dan da telefon geldi. Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre Katalan ekibinde forma giyen Arda Turan, Sabri Sarıoğlu’nu arayarak, esprili bir konuşma gerçekleştirdi.

Sabri Sarıoğlu: Hayallerimi çaldılar! 15 yıllık Galatasaray kariyeri sona eren tecrübeli futbolcu, “Hayalim burada başlayıp, burada bitirmekti. Hayallerimi çaldılar! Bana verilen sözler vardı, son 1 haftada tutulmadı” dedi. İlgili Haberi Oku

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan Arda Turan’ın, telefonda görüştüğü Sabri Sarıoğlu’na “Sayende gündemden düştüm” diyerek takıldığı öğrenildi. Arda Turan daha sonra da sosyal medya hesabından paylaştığı Sabri Sarıoğlu’nun fotoğrafının altına “Her şey için teşekkürler efsane” notunu düştü.

`Arda milli takımı bırakmayı düşünüyordu` Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, 30 yaşındaki futbolcunun milli takımı bırakma kararının ani olmadığını ve bunu planladığını söyledi. İlgili Haberi Oku