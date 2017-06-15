Akhisar Belediyespor’da 3 ayrılık

Sezonu Okan Buruk yönetiminde flaş bir çıkışla tamamlayan Akhisar Belediyespor, Bokila, Kofi Adu ve Miral Samardzic'

Spor Toto Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda sözleşmeleri süren Bokila, Kofi Adu ve Miral Samardzic’ten kulüp bulmalarını isteyen Akhisar Belediyespor, 3 isimle daha yollarını ayırdı.

Geçen sezon Adana Demirspor’da kiralık oynayan Petar Grbic, Boluspor’a kiralık giden Abdülkadir Özdemir ile Hatayspor’a 1 sezonluğuna verilen Muhammet Burak Taşdemir’in yeni yılda da takımda olmayacakları açıklandı. Teknik Direktör Okan Buruk’un kadroda düşünmediği bu futbolculardan kulüp bulmaları istendi.