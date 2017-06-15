Aziz Yıldırım iftar davetine katıldı

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin ev sahipliğinde dernek lokalinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler katıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, asbaşkanlardan Ömer Temelli, Ender Alkaya, yönetim kurulu üyelerinden Metin Doğan, yönetim kurulu danışmanı Vedat Olcay'ın yanı sıra; Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak'ın da yer aldığı iftar yemeğine; Amatör Şubeler Koordinatörümüz Fikret Çetinkaya, dernek çalışanları ve kulüp birim müdürleri de katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen iftar yemeğinin sonunda Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Metin Doğan, Başkan Aziz Yıldırım nezdinde tüm katılımcılara teşekkür etti.

Dernek olarak geleneksel hale getirdikleri iftar yemeklerinin, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve güzelliklerini sunduğunu belirten Metin Doğan, “Fenerbahçe dışındaki dostlarımızla bir arada oluyoruz. Derneğimizin yönetim kuruluna bu daveti yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.