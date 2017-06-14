Trabzonspor Bongonda´yı İstanbul´a getiriyor

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Belçikalı sol kanat oyuncusu Theo Bongonda´nın bugün İstanbul´a geleceği öğrenildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren bordo mavililerin, prensipte anlaştığı Theo Bongonda ile bugün İstanbul’da anlaşma sağlanacağı belirtildi. 21 yaşındaki oyuncu ile Başkan Muharrem Usta’nın transferin son detaylarını görüşeceği kaydedildi.

Trabzonspor´un, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo´da forma giyen genç oyuncu için yaklaşık 2 milyon Euro´luk bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Tarafların bugün gerçekleştireceği görüşmenin ardından bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Bongonda bu sezon Celta Vigo forması ile 42 maçta 2 bin 877 dakika süre aldı, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Bu arada Trabzonspor´da yönetimin yeni sezona 25 kişilik oyuncu kadrosuyla başlamayı hedeflediği belirtildi. Kiralık ya da bonservisiyle oyuncu göndererek kadro şişkinliğini azaltmayı planlayan bordo mavililerin, yapılacak transferlerle birlikte kadrodaki oyuncu sayısını 25 civarında sabitlemek istiyor. 55 sözleşmeli oyuncusu bulunan Trabzonspor´da bu noktada çalışmalara başlandığı ve 1 ay içerisinde kadro şişkinliğinin hedeflenen seviyeye indirileceği ifade edildi.