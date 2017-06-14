Sivasspor bayrağı ‘minyatür boğaz köprüsüne’ asıldı

TFF 1.Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor'un dev bayrağı Sivas'taki 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne benzeyen 'minyatür boğaz köprüsüne' asıldı.

Spor Toto Süper Lig’e 1 yıl aradan sonra şampiyon olarak geri dönen Sivasspor’da taraftarlar takımın bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Örgütlenen taraftarların istekleri sonuç vermeyince harekete geçen Sivas Belediyesi, Paşabahçe Mesire Alanı’nda bulunan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne benzerliğiyle dikkat çeken ‘mini boğaz köprüsü’ne dev Sivasspor bayrağı astı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, “Sivasspor Sivas’ın ortak değeri Türkiye’nin her yerinde çok sayıda Sivas kökenli nüfus var. Bu insanların ortak değeri Sivasspor’dur. Yaklaşık 12 sene Süper Lig’de mücadele ettikten sonra geçen yıl şanssız bir şekilde düşmüştük. Üzüntüsünü şehir olarak ciddi bir şekilde yaşadık. Sivasspor’un Sivas için ne kadar önemli olduğunu düştüğümüz zaman daha iyi anladık. Ve çok şükür bu sene tekrar Süper Lig’e çıktık inanıyorum ki çıkma ve düşme tecrübesini yaşadıktan sonra daha kalıcı bir Sivasspor olacaktır. Tecrübeli bir yönetimimiz var. İnşallah yeni takviyelerle birlikte bu sene Süper Lig’de tekrar adından söz ettiren Süper Lig’e renk katan sporda olması gerekenleri sunan bir Sivasspor’u Süper Lig’de göreceğimiz umudu taşıyorum” dedi.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yıllardır Süper Lig’de şampiyon olan takımların bayraklarının asıldığını ifade eden Aydın, “Bu sene de TFF 1.Lig’de şampiyon olan takımın bayrağının asılması yönünde bir talep var. Biz Sivas’ın ana caddelerinde, önemli noktalarında bu anlamda Sivasspor bayraklarıyla süslemeye çalıştık. Bu kapsamda Sivas’ın çok güzel mesire alanı olan Paşabahçe’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün minyatürünü dere üzerine yapmıştık. O köprüye de Sivasspor bayrağımızı astık. Bu biraz Şehitler Köprüsü’nün eksikliğini giderdi” diye konuştu.