Sinem Yıldız Seramiksan’da

Sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Seramiksan, deneyimli orta oyuncu Sinem Yıldız ile anlaştı.

Sultanlar Ligi takımlarından Seramiksan, peş peşe yaptığı transferlerle kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Seramiksan, iddialı kadrosuna deneyimli orta oyuncu Sinem Yıldız'ı da ekledi.

Yeni sezonda Seramiksan forması giyecek olan 1986 doğumlu 1.86 boyundaki Sinem Yıldız, başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor.

Seramiksan Spor Kulübü Başkanı N. Bülent Erkul: “Başarılı bir oyuncuyu daha takımımıza transfer ettik. Sinem'in takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüz adına kendisine hoş geldin diyoruz.” dedi.

Sinem Yıldız: “Kariyerime Seramiksan'da devam edeceğim için çok mutluyum. Seramiksan ailesine beni tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum.” dedi.