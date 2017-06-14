Rodrigo Tabata’dan Emir Tamim bin Hamad Al Tani’ye destek

Katarlı futbolcular, Güney Kore ile oynanan maç öncesi Emir Tamim bin Hamad Al Tani'nin tişörtleri ile ısındı. Katar Milli Takımı forması giyen Rodrigo Tabata da Emir'e destek verdi.

Katar Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında dün akşam Güney Kore ile karşılaştı. Futbolcular, son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere tepkisiz kalmadı. Bazı Arap ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar’a destek vermek için Katarlı futbolcular maç öncesi ısınmaya Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Tani’nin fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Katar tribünlerinde de Emir’e destek veren pankartlar ve fotoğraflar yer aldı. Mücadeleyi Katar 3-2 kazanırken, goller de Emir’e armağan edildi. Gaziantepspor’da forma giyen ve 8 milyon Euro’ya Beşiktaş’a transfer olarak unutulmazlar arasına giren Rodrigo Tabata da Emir’e destek verenler arasındaydı.

Japon asıllı Brezilyalı futbolcu Beşiktaş’ın ardından Katar’ın El Rayyan kulübüne transfer olmuştu. Katar’daki performansıyla göz dolduran 36 yaşındaki orta saha oyuncusu 2016’dan bu yana Katar Milli Takımı forması giymekte. Katar formasıyla 16 maça çıkan Tabata’nın 2 de golü bulunuyor. Tabata ayrıca El Rayyan formasıyla çıktığı 77 maçta 68 gol kaydetmiş durumda.

Öte yandan Katar’ın siyasi mesajlar içeren nesnelerle sahaya çıkmasından dolayı FIFA’dan ceza alabileceği belirtiliyor.