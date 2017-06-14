Rıza Kayaalp: İstiklal Marşımızı ezberletmek istiyorum

Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Fransa'daki Avrupa Şampiyonası’nda olduğu gibi bayrağımızı en üstlere çıkarıp, İstiklal Marşımızı ezberletmek istiyorum" dedi.

Milli Güreş Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Merkezi'nde açılan kamp ile başladı. Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, gece yarısı yapılan antrenmanda açıklamalarda bulundu. Gece antrenmanlarının faydalı olduğunu belirten Kayaalp, “Avrupa Şampiyonası sonrası ilk kampımızı yapıyoruz. Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı iftar ve sahur öncesi antrenman yapıyoruz. Hem ibadetimizi yapmış oluyoruz hem de huzur içinde antrenmanlarımızı yapmış oluyoruz. Bu da bize güç katmış oluyor” dedi.

Dünya Şampiyonası hazırlık dönemi hakkında bilgi veren milli grekoromenci, “Bundan sonra da iki kampımız kalacak. Bu kamplarda önemli olan özellikle de bu kampta ve bundan sonraki kampta teknik kapasitemizi yükseltme, hızlanma ve güç toplama yönünden devam ediyor. Hedefim yine kürsünün en üstüne çıkabilmek. 2 Dünya şampiyonluğum var. 3 tane de ikinciliğim var. İkinciliklerim birinciliklerden daha çok. Bu yüzden bunu eşitlemek istiyorum. İnşallah Fransa Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi bayrağımızı en üstlere asıp İstiklal Marşımızı ezberletmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Ağırlık çalışmak bana daha çok güç veriyor”

Rıza Kayaalp, sakatlık yaşamaması durumunda forma girebileceğini belirterek, “Bulgar rakibim var kampa o geliyor. Avrupa Şampiyonası'ndan önceki her kampa geldi. Bu kampa da kendi ülkelerindeki şampiyonadan dolayı gelemedi. Bundan sonraki kamplarda gelecek. 140 kilogramlık bir rakip. Teknik antrenmanlar pek işe yaramıyor ama Dünya Şampiyonası için hazırlık maçlarında özellikle benim için faydalı olacağını düşünüyorum. Gelmezse de burada arkadaşlar var. 2'şer 3'er çalışmaya çalışacağız. O yönden bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ağırlık çalışmak bana daha çok güç veriyor ve daha iyi hazırlıyor. Ağırlığın üstüne de teknik çalışıyorum. Hafif biriyle güreşsem de o beni forma sokuyor. Yeter ki bir sakatlık olmasın” diye konuştu.

“Olimpiyatın rövanşını almak istiyorum”

Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonası'na iyi konsantre olup dayanıklılık kazanması gerektiğini vurgulayarak, “Güreş değişti. Bu sene özellikle ayakta yapılıyor parter yok. Bu yüzden kötü rakipler de iyi olabiliyor. Bizim karşımızda direnebiliyor. Bazı maçlarımız 1 -2 dakika sürüyor. Parter pozisyonunda yerde maçı bitirebiliyoruz. Şu an yerde olmadığı için kendimiz indirmemiz lazım. Rakip de kapalı güreşirse grekoromende puan alması zorlaşır. O yüzden iyi hazırlanıp iyi konsantre olup dayanıklılığımızı iyi arttırmamız gerekiyor. Benim en büyük yeteneğim gücümü sürekli kullanabilmem. Dünya Şampiyonası'na da sakatlık olmadığı sürece çok iyi hazırlanacağımı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan 10 kat daha iyi olacağım inşallah. Yeter ki fazla çalışıp da sakatlanmayayım. Önemli olan benim oraya iyi bir şekilde hazırlanmam. Olimpiyatın rövanşını da almak istiyorum” açıklamasını yaptı.