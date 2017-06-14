Obradovic: Basketbol adına konuşmak zor

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, yaşanan saha olaylarından duyduğu üzüntüyü açıkladı.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan’ı uzatma sonunda 86 – 80 yenerek seride 3 – 0 öne geçtikleri maç sonrası konuştu.

Yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü ifade eden Obradovic, bu durumun oyuncuların sağlığını riske ettiğini söyledi.

Obradovic şunları söyledi;

“İlk iki maça çok benzer karşılaşma oldu. Çok güzel bir basketbol maçıydı. Kötü olan ise kimse oyuncuların sağlığına dikkate etmedi. Antrenörler ve basın için kolay ama sürekli ısınmalar ve maçın uzaması oyuncuların sağlıkları için tehlike. Sizce konsantre olup normal bir şekilde oynamaları mümkün mü? Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüm. Oyuncular hepimizden daha önemli. Günün sonunda oyuncular için tehlikeli oluşuyor. 3-0’dan memnunuz ve bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Takımı tebrik ediyorum. Bu noktaya kadar geldiler ve maçı bitirebildiler. Beşiktaş’ın da kazanma şansı vardı. Basketbol adına konuşmak böyle bir akşamda zor.”

SARICA: ÖNEMLİ HATALAR YAPTIK

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ise, şu ifadeleri kullandı;

“Üzüntülüyüz. Güzel bir seri oynanıyor. Buraya basketbol adına gelenler de var. Kazanma noktasında olduğumuz maçta salon boşaltıldı. Kazanmak üzereydik. Önemli hatalar yaptık. Rakibi tebrik ediyorum. Cuma günkü maçı kazanmaya çalışacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz.”