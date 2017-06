Michael Jordan’ın 84 olimpiyat finalinde giydiği ayakkabılar 190 bin dolara satıldı

ABD’de spor açık artırmaları düzenleyen SCP Auctions, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Michael Jordan’ın 1984 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları’nda İspanya’ya karşı altın madalya maçında giydiği ayakkabıların rekor bedelle 190 bin 373 dolara satıldığını duyurdu.

Jordan, 33 sene önce henüz 21 yaşındayken o finalde 20 sayı kaydetmiş ve ABD, İspanya’yı 96-65 mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmuştu. SCP Auctions, imzalı ayakkabıların Michael Jordan tarafından final maçının ardından 11 yaşında bir çocuğa verildiğini de hatırlattı.

Ayakkabının bir diğer özelliği de Jordan’ın Nike markasından önce farklı markayla son giydiği ayakkabı olması. Olimpiyat zaferinden sonra Jordan, Nike ile dönem için çok büyük bir bedel olan 500 bin dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

WORLD RECORD: Price was established for @Jumpman23‘s ’84 #Olympic gamers from gold medal game vs. Spain: $190,373 @SCPAuctions. #hoops pic.twitter.com/JAs85r5VxS

