Julian Draxler Ibıza’da fena yakalandı!

Futbolcuların akınına uğrayan Ibiza Adası, Julian Draxler'ın ihanetine de tanıklık etti.

Devre arasında PSG’ye transfer olan Alman futbolcu Julian Draxler sevgilisi olmasına rağmen, İspanya’nın popüler adasında başka bir kadınla öpüşürken görüntülendi. Alman Lena Stiffel’le birlikte olan Draxler’ın Ibiza’da yakalandığı kişinin 24 yaşındaki Linda Vaterl olduğu öğrenildi. Vaterl, Heidi Klum’un Almanya’nın Top Modeli 2015 yarışmasında şöhret olmuştu.

Tiger Woods alkollü araç kullanırken yakalandı Tüm zamanların en başarılı golfçüsü Tiger Woods, alkollü araç kullanırken yakalandı. Gözaltına alınan ve kefaretini ödeyerek serbest kalan Woods'un 2009'da da eşini aldattığı ortaya çıkmıştı. İlgili Haberi Oku

Draxler’ın kız arkadaşı Lena’yla ise ilişkisi ise çok uzun zamandır sürüyor. 2010’dan beri birlikte olan ikili lisedeyken çıkmaya başlamıştı. Lena en son Mayıs ayında PSG’nin bir maçında Draxler’a tribünlerden destek olmuştu. İkilinin ayrılıp ayrılmadığı bilinmiyor ancak Alman basını Linda Vaterl’ın Draxler’ı Paris’te de ziyaret ettiğini öne sürüyor.