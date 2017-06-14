İngiliz yıldız Vardy’ye Fenerbahçe kancası

Fenerbahçe Dirar'ın yanı sıra golcü ve kaleci alacak. Sarı-lacivertli ekibin listesinde Leicester City'nin golcüsü Vardy de var.

Mehmet Ekici ve Valbuena’yı renklerine bağlayarak orta alana güç katan Fenerbahçe; sağ bak ve kanatta görev yapabilen Monaco’dan Nabil Dirar transferini de açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, kaleci, forvet ve savunma oyuncuları için de çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe’nin golcü listesinde İngiliz yıldız Vardy de var.Hasan Ali Kaldırım ile imza aşamasına gelen ancak son anda masadan imza atılmadan kalkılırken, Manchester City’den ayrılan Clichy’i kadrosuna katmak isteyen yöneticiler, Fransız sol bek yüzünden Hasan Ali’yi bekletiyor. 31 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olması avantaj gibi gözükse de birçok talibi var. unlardan biri Liverpool diğeri ise Bordeaux. Ayrıca Clichy de yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik sözleşme talep etti. Sarı-lacivertliler bu miktarı düşürmek için çaba harcıyor.

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LEICESTER’IN GOLCÜLERİ İLE YAKIN TEMAS

Golcü transferi konusunda çalışmalar yürütülürken, Leicester City’nin iki ismi listede. Ahmet Musa ve Jamie Vardy için zemin yoklanıyor. Van Persie ve Fernandao için bir alternatif, hatta ilk 11’de direkt oynayabilicek bir ismin peşinde olan Yönetim, belki de en çok parayı bu bölge transferi için harcayacak.

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EMENİKE SPARTAK MOSKOVA FLÖRTÜ

Öte yandan Emenike’yi eski kulübü Spartak Moskova istedi. Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Nijeryalı golcü, İngiltere Ligi’nde futbol oynamak istese de, talibi Rusya’dan geldi. Spartak Moskova 30 yaşındaki eski oyuncusunu yeniden kadroya katmak istiyor.