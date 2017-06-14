Göztepe’ye 92. yıl hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Süper Lig'e yükselen Göztepe'ye doğum günü müjdesi verdi. Başkan Kocaoğlu, sarı kırmızılıların Torbalı'da yapmayı planladığı tesise yüzde 50 katkı koyacağını açıkladı.

Göztepe’yi başarısı için kutlayan Aziz Kocaoğlu, “Göztepe, İzmir’e ve İzmirlilere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Elbette önemli olan, bu başarının kalıcılığıdır. Süper Lig’de kalıcı başarılara imza atabilmenin öncelikli koşullarından birisi de güçlü bir altyapıdır. Biz de bu düşünceden hareketle, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, Göztepe’nin altyapı yatırımlarına destek vermeyi kararlaştırdık.

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Torbalı’da kurulacak altyapı tesisleri yatırım maliyetinin yüzde 50’sini karşılayacağız. Bunun bedeli de yaklaşık 7 milyon TL’dir. Kulüp yöneticileriyle detaylarını görüşmekte olduğumuz bu önemli yatırım, İzmir’in Süper Lig kalitesinde yeni futbolcular yetiştirmesi için de çok önemli bir sıçrama tahtası olacak. Göztepe Süper Lig’e, Süper Lig de Göztepe’ye çok yakışacak. Seneye aynı başarıyı Altınordu kulübümüzden bekliyoruz” açıklamasını yaptı.