Göztepe’de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, takımı Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Süper Lig’e yükselen İzmir temislcisi Göztepe’dee başkan Mehmet Sepil, Yılmaz Vural ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Yayıncı kuruluşa konuşan Sepil, deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırdıklarını ifade etti. Takımın başına İbrahim Üzülmez’in geçeceği konuşuluyor.

Kulübün 92’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarında konuşan Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamla vedalaştıklarını açıkladı. Yapılan görüşmelerde Vural ile uzlaşma sağlayamadıklarını açıklayan Sepil, “Yılmaz Vural 12 maçta çok önemli işlere imza attı. Takımızı Süper Lig’e çıkarıp tarihe geçti. Kendisi ile vedalaşmak bizim için de zor oldu. Ancak planlarımız Yılmaz Vural’la uyuşmadı. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeni çalıştırıcıyı 1 hafta içinde belirleyeceklerini ifade eden Mehmet Sepil, “Çalıştırıcımızın yerli ya da yabancı olacağını henüz netleştirmedik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürecek. Kadro yapılanmamızı da oluşturacağız. Mevcut futbolcularımızın durumunu belirleyeceğiz” diye konuştu.

Dış transfere de değinen Sepil, “Resmiyette kimseye bir teklif yapmadık. Ancak listemizi oluşturduk. Yurt içi ve dışından Göztepe’ye katkı sağlayacak, bu formanın hakkını verecek isimlerle anlaşacağız” şeklinde konuştu.

Göztepe`ye 92. yıl hediyesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Süper Lig'e yükselen Göztepe'ye doğum günü müjdesi verdi. Başkan Kocaoğlu, sarı kırmızılıların Torbalı'da yapmayı planladığı tesise yüzde 50 katkı koyacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku