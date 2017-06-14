Galatasaray’da Ergin Ataman depremi!

Galatasaray Erkek Baketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sert bir mesaj yayınlayarak görevinden ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray’da ayrılık…Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman sert bir mesajla görevini bıraktığını açıkladı.

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Ergin Ataman, resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

bu sabah yapılan gorüşmede gerekirse bu sezon hic ücret almadan da Kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can topsakal istenmediğimi belirtti . — Ergin Ataman (@erginataman) June 14, 2017

samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kacınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır. tüm samimiyeti ile 5 yıl boyunca destek olan herkese teşekkürler — Ergin Ataman (@erginataman) June 14, 2017

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

7 Ocak 1966’da İstanbul’da doğan Ergin Ataman antrenörlük kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başladıktan sonra 1990’da Efes Pilsen’e geçti.

Burada ilk olarak alt kategorilerde görev almasının ardından 1991-1992 sezonunda Aydın Örs’ün baş antrenörlüğe gelmesiyle yardımcı antrenör olarak sahaya çıktı ve 1996 yılına kadar bu görevi üstlendi. Ataman, 1996 senesinde Koraç Kupası'nda mutlu sona ulaşan ve ülkemize basketbol branşında ilk kupayı getiren Efes Pilsen'in teknik heyetinde yer alan isimlerden biriydi. 1996-1997 sezonunda Ankara ekibi Türk Telekom PTT’nin başına geçen Ergin Ataman ilk baş antrenörlük deneyimi olmasına karşın çok başarılı bir iş çkardı ve takımını normal sezon ve playoff ikincisi yaparak Euroleague organizasyonuna katılmasını sağladı.

1997 yazında İspanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takım baş antrenörü Ercüment Sunter’ın yardımcılığını yapan Ergin Ataman bir sezon daha Türk Telekom’un başında geçirdi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci de yaşadı. Ataman 1998-1999 sezonunda takım çalıştırmadı ve ABD’nin Stanford Üniversite’ne giderek basketbol antrenörlüğü üzerine araştırmalarda bulundu. 1999-2000 sezonunda Pınar Karşıyaka’da görev alan Ataman sezonun ilk haftalarında Efes Pilsen’de baş antrenörlük görevine getirildi ve ülkemize yine bir ilki yaşatarak takımını Euroleague Final Four’una taşıma başarısı ekledi. Sonraki sezonda Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Efes Pilsen’e getiren Ergin Ataman, Şubat 2001’de takımdan ayrılıp görevini Oktay Mahmuti’ye devretti ve Efes Suproleague’de de Final Four yapıp CSKA Moskova’yı devirerek yine Avrupa üçüncüsü oldu.

Kariyerini Avrupa’da sürdürmeyi seçen Ergin Ataman İtalya’nın Montepaschi Siena takımının başına geçti ve burada iki sezon kaldı. 2002’de finalde Pamesa Valencia’yı geçen Ataman’ın ekibi Saporta Kupası’na uzandı ve o güne kadar ki tarihinin en önemli başarısını elde etti. Bir sonraki sezon (2002-2003) Ataman’ın Siena’sı Euroleague’de Final Four oynama başarısı gösterdi ve CSKA Moskova’yı geçip Avrupa üçüncüsü oldu. Ergin Ataman döneminde yardımcı antrenör olan Simone Pianigiani 2006’da takımın başına geçip yeni başarılar kazanmasını bildi.

2003-2004 sezonuyla birlikte yeniden Türkiye’ye dönen ve Ülkerspor’un başına geçen Ataman üç senelik süre zarfında Efes Pilsen’i üç kez finalde mağlup ederek takımına iki Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşattı. Ülkerspor’u Euroleague’de Çeyrek Final seviyesine kadar çıkaran Ataman 2005-2006 sezonunun sonlarına doğru takımdan ayrıldı ve Kasım 2006’da İtalya’nın Climamio Bologna takımının başına geçti. 2007-2008 sezonunda tekrar ülkesine dönen ve Beşiktaş Cola Turka’nın başına geçen Ataman takımını normal sezon liderliğine taşıdı. Siyah beyazlı ekibi ULEB Cup’ta (Eurocup) grupta 10 maçta 10 galibiyet alıp çeyrek finale taşıyan Ataman, bu turda Cüneyt Erden’in son saniye üçlüğüyle Galatasaray’a boyun eğmişti.

2008-2009 sezonunda bir kez daha Efes Pilsen’in başına geçen Ergin Ataman 2-0 geriye düşülen Fenerbahçe Ülker karşısındaki final serisini 4-2 ile kazanması bildi ve dört sezon süren şampiyonluk hasretine son verdi. Ergin Ataman aynı sezon Efes Pilsen’in Türkiye Kupası’na da uzanmasını sağladı. Mavi beyazlı ekiple Fenerbahçe Ülker karşısında bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası elde eden Ergin Ataman 2010-2011 sezonunun ortasında Beşiktaş Milangaz’ın başına geçti ve 2011-2012 sezonunda takımını ligde 37 sene sonra şampiyonluğa taşıdı. Deneyimli antrenör bunun yanı sıra Türkiye Kupası ve FIBA Eurochallenge Kupası zaferleri de yaşadı.

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GALATASARAY’A AVRUPA’DA KUPA KAZANDIRDI

2012 yılında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın başına geçen başarılı Koç, 23 sene sonra takımını Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa taşıdı. 2015-16 sezonunda ise Galatasaray Odeabank ile Eurocup şampiyonluğu yaşayarak kariyerine bir Avrupa Kupası daha ekledi ve Avrupa’da üçüncü kez kupa kazanma başarısı gösteren ilk Türk antrenör oldu.

Ergin Ataman kariyeri boyunca bir Eurocup Kupası, Saporta Kupası, bir Eurochallenge Kupası, iki lig şampiyonluğu, dört Türkiye Kupası, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti ve kazanma karakterini sahaya yansıtmasıyla ön plana çıktı.

Öte yandan Galatasaray da resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu. Ergin Ataman’a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.