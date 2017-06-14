Galatasaray’da Bruma endişesi

Galatasaray'da Bruma'nın satılması tartışma konusu oldu. Süper Lig'in en iyi istatistiklerine sahip olan genç oyuncunun elden çıkarılması beraberinde endişeleri de körükledi.

Süper Lig’de bu sezon potansiyelini tam olarak yansıtan Bruma’nın satılması, sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı. Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, takımın en iyi oyuncusunun satılmasını yadırgadılar. 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bruma’nın 12,5 milyon Euro peşin, artı 2.5 milyon Euro bonuslarla satılması transferin karlı olup olmadığı konusunda tartışma yarattı.

Süper Lig’de 2016-17 sezonunda en fazla çalım atan (133), ceza sahasında en fazla topla buluşan (153) ve akan oyunda en fazla kilit pas atan (162) oyuncu oldu.

Real Sociedad’daki kiralık macerası bittikten sonra bambaşka bir oyuncuya dönüşen Portekizli, oynadığı futbolla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

Bruma resmen Leipzig`de! Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Bruma, yeni kulübü Leipzig ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

EKSİSİ YOK, ARTISI ÇOK

Yaşı, yeteneği ve potansiyeli itibarıyla Galatasaray için biçilmiş kaftan olan genç yıldızın satılması taraftarlar arasında büyük ses getirdi. Bazı taraftarlar Bruma’nın iyi bir ücrete gittiğini savunurken, bazıları ise böylesine genç ve dinamik bir oyuncunun yerine yaşlı isimlerin gündemde olmasını eleştirdi.

YA SNEIJDER DE GİDERSE

Ünal Aysal’ın yıldızlarından bakiye Wesley Sneijder’in de takımdan ayrılması gündemde. Teknik direktör Igor Tudor’un “sistemimde oynatamam” dediği Hollandalı futbolcu da giderse, Ünal Aysal’ın yıldızlar kadrosundan sadece Fernando Muslera kalacak.

ÖZBEK’E ELEŞTİRİ

26 Mayıs’ta röportaj veren Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Portekizli yıldızı satmak istemediklerini ve ona 5 yıllık yeni bir sözleşme önerdiklerini söylemişti. Bu olay üzerine genç oyuncunun satılması taraftarlarca yadırgandı. Özbek ,TV + platformuna yaptığı açıklamada, “Bruma için 9 milyon Euro civarında teklif yaptılar, ama satmak istemiyoruz. Oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerdik.” diye konuşmuştu.

Bruma ile ha bu gün ha yarın diye sözleşme imzalıyoruz diyen bir başkanın, satıştaki paranın azlığını, sonraki satıştan % koymayı beklemek ? — METİN (@ankaslan1905) 14 Haziran 2017

BU YAŞ ORTALAMASINA SAHİP BİR TAKIMDA 22 YAŞINDA BRUMA’YI SATIP PARASINI 31 YAŞINDA GOMİS’E VERMEK TAM BİR AKIL TUTULMASI. — Erdem Yıldırım (@erdemselevren) 13 Haziran 2017

Bruma’yı değerinin altında satan, her anlamda vizyonsuz, iş bilmez, beceriksiz Dursun Özbek Yönetimi, siz istifa etmeden bize rahat yok! — 0zkan (@0nnumara) 14 Haziran 2017

Bruma 40 milyon eder olm ?????? — homosapien (@erdiercosman) 14 Haziran 2017

Takımın gücü istediğimiz oranın %30’larındaydı, bu seneki en iyi iki oyuncumuz Bruma ve Poldiyi sattık %10’lara düştük, henüz transfer yok. — 06GS06 (@HasanAlpay2) 14 Haziran 2017

Bruma gibi bir oyuncuyu yok paraya gondermek ve sonraki satistan pay almamak muthis bir zeka urunu. Vizyon be kardesim! — Micov (@pirlo1905) 14 Haziran 2017