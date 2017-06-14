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Galatasaray’da Bruma endişesi

Galatasaray'da Bruma'nın satılması tartışma konusu oldu. Süper Lig'in en iyi istatistiklerine sahip olan genç oyuncunun elden çıkarılması beraberinde endişeleri de körükledi.
18:5414 Haziran 2017
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Galatasaray’da Bruma endişesi

Süper Lig’de bu sezon potansiyelini tam olarak yansıtan Bruma’nın satılması, sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı. Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, takımın en iyi oyuncusunun satılmasını yadırgadılar. 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bruma’nın 12,5 milyon Euro peşin, artı 2.5 milyon Euro bonuslarla satılması transferin karlı olup olmadığı konusunda tartışma yarattı.

Süper Lig’de 2016-17 sezonunda en fazla çalım atan (133), ceza sahasında en fazla topla buluşan (153) ve akan oyunda en fazla kilit pas atan (162) oyuncu oldu.

Real Sociedad’daki kiralık macerası bittikten sonra bambaşka bir oyuncuya dönüşen Portekizli, oynadığı futbolla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

14 Haziran 2017 Bruma resmen Leipzig`de! Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Bruma, yeni kulübü Leipzig ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

EKSİSİ YOK, ARTISI ÇOK

Yaşı, yeteneği ve potansiyeli itibarıyla Galatasaray için biçilmiş kaftan olan genç yıldızın satılması taraftarlar arasında büyük ses getirdi. Bazı taraftarlar Bruma’nın iyi bir ücrete gittiğini savunurken, bazıları ise böylesine genç ve dinamik bir oyuncunun yerine yaşlı isimlerin gündemde olmasını eleştirdi.

YA SNEIJDER DE GİDERSE

Ünal Aysal’ın yıldızlarından bakiye Wesley Sneijder’in de takımdan ayrılması gündemde. Teknik direktör Igor Tudor’un “sistemimde oynatamam” dediği Hollandalı futbolcu da giderse, Ünal Aysal’ın yıldızlar kadrosundan sadece Fernando Muslera kalacak.

ÖZBEK’E ELEŞTİRİ

26 Mayıs’ta röportaj veren Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Portekizli yıldızı satmak istemediklerini ve ona 5 yıllık yeni bir sözleşme önerdiklerini söylemişti. Bu olay üzerine genç oyuncunun satılması taraftarlarca yadırgandı. Özbek ,TV + platformuna yaptığı açıklamada, “Bruma için 9 milyon Euro civarında teklif yaptılar, ama satmak istemiyoruz. Oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerdik.” diye konuşmuştu.

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bruma galatasaray transfer
Son güncelleme: 19:29 | 14.06.2017
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