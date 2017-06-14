Galatasaray’a Bruma cezası!

Bruma'nın transferinin maliyetini KAP'tan önce basın organlarına duyuran Dursun Özbek'in bu hareketine ceza gelebilir. Ünal Aysal, Johan Elmander transferini önceden açıkladığı için kulübe 114 bin TL ceza gelmişti.

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