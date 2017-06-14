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Galatasaray’a Bruma cezası!

Bruma'nın transferinin maliyetini KAP'tan önce basın organlarına duyuran Dursun Özbek'in bu hareketine ceza gelebilir. Ünal Aysal, Johan Elmander transferini önceden açıkladığı için kulübe 114 bin TL ceza gelmişti.
19:2614 Haziran 2017
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Galatasaray’a Bruma cezası!

Galatasaray‘da Portekizli Bruma‘nın, Bundesliga ekibi Leipzig‘e transferi gerçekleşti.

Bu transferi bizzat başkan Dursun Özbek, birinci ağızdan duyurdu ve KAP açıklamasının kısa süre içinde geleceğini söyledi.

Özbek’in transferin henüz KAP’a bildirilmeden 15 milyon Euro’ya gerçekleştiğini söylemesi, akıllara Ünal Aysal‘ın aldığı cezayı getirdi.

Dönemin başkanı Ünal Aysal, Elmander transferini bir TV programında açıklamış ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu, kendilerinden önce transferin kamuoyuyla paylaşılmasından ötürü, Galatasaray Kulübü’ne 114 bin TL’lik para cezası kesmişti.

Şimdi aynı durum Dursun Özbek’in de başına gelirken, KAP tarafından Galatasaray’ın yeni bir para cezası alabileceği öğrenildi.

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Etiketler
bruma galatasaray transfer
Son güncelleme: 19:33 | 14.06.2017
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