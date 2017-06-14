Galatasaray Sabri’nin alternatifini İspanya’da buldu!

Galatasaray'dan gönderilen Sabri Sarıoğlu'ndan doğan sağ bek boşluğu, İspanya'dan dolduruluyor.

Yeni sezonda kadroda Sabri Sarıoğlu’nu düşünmeyen Galatasaray, sağ bek için Deportivo La Coruna’da da forma giyen Juanfran Moreno’yu transfer etmek üzere…

Sabri Sarıloğlu ile sözleşme uzatmayan sarı-kırmızılılar, sağ beke transfer için harekete geçti. İspanyol basının iddiasına göre Galatasaray’ın Deportivo forması giyen Juanfran Moreno’ya 3 yıllık sözleşme önerdiği oyuncunun da teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. Ayrıca Moreno’nun Galatasaray’ın Instagram hesabını da takibe aldığı ifade edildi.