Galatasaray iki yıldızın transferini bitirdi!

Galatasaray, Younnes Belhanda ile Bafetimbi Gomis'in transferlerinden olumlu sonuç aldı. Resmi açıklama yakın bir zamanda yapılacak.

Transferde önümüzdeki hafta bombaları açıklaması beklenen Galatasaray’da iki önemli gelişme meydana geldi. Sarı-kırmızılılar Younnes Belhanda ile Bafetimbi Gomis transferleri olumlu sonuçlandı.

GOMİS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar Belhanda ve kulübü Dinamo Kiev ile kesin anlaşma sağladı. Faslı futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün Belhanda için 7.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği ifade ediliyor.

Öte yandan her konuda anlaşma sağlanılan Fransız golcü Gomis, Paris’te sağlık kontrollerinden geçti.