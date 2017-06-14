Galatasaray iki yıldızın transferini bitirdi!

Transferde önümüzdeki hafta bombaları açıklaması beklenen Galatasaray’da iki önemli gelişme meydana geldi. Sarı-kırmızılılar Younnes Belhanda ile Bafetimbi Gomis transferleri olumlu sonuçlandı.
GOMİS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Sarı-kırmızılılar Belhanda ve kulübü Dinamo Kiev ile kesin anlaşma sağladı. Faslı futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün Belhanda için 7.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği ifade ediliyor.
Öte yandan her konuda anlaşma sağlanılan Fransız golcü Gomis, Paris’te sağlık kontrollerinden geçti.