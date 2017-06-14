Galatasaray Bacca için kesenin ağzını açtı

Galatasaray, Milan’ın Kolombiyalı golcüsü Carlos Bacca için kesenin ağzını açtı.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ancak henüz sonuç alamayan Galatasaray, Milan'lı Carlos Bacca için ısrarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 6.5 milyon Euro olan ilk teklifini 8 milyona çıkartarak bu transferi bitirmek için İtalyan devinin kapısını bir kez daha çaldı. Daha önce rakamı az bulan Milan, bu fiyat artışıyla birlikte yumuşadı. Cimbom ayrıca 30 yaşındaki oyuncuyu kiralama planını da masada tutuyor.

Galatasaray`dan Sabri Sarıoğlu`na duygusal veda Galatasaray, sözleşme yenilemeyeceği Sabri Sarıoğlu adına resmi sitelerinden duygusal bir veda mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku

Başarılı forvetin menajeri Sergio Barila da Galatasaray'ın Bacca ile ilgilendiğini doğruladı. Bu yaz transfer dönemine fırtına gibi girip 4 futbolcu için 100 milyon Euro bonservis ödeyen Milan, mevcut kadrosundaki futbolcularından gelecek parayla bu dev bütçenin bir kısmını karşılamak istiyor. İtalya Ligi Serie A'da bu sezon 34 maça çıkan Bacca, 14 gol ve 5 asistlik başarılı bir grafik çizdi. Çin'e gitmek istemeyen golcü futbolcu için en cazip teklif de Galatasaray'dan gelmiş durumda.