Galatasaray, Antalya’da yetenek avına çıktı

Galatasaray Futbol Okulları altyapısı, bin 200 genç futbolcu ile Antalya'ya çıkarma yaptı.

Barcelona’ya bile futbolcu gönderme başarısına sahip olan Galatasaray, Türkiye genelindeki futbol okullarındaki futbolcuları Antalya’da toplayarak içlerindeki yetenekleri seçmeye başladı. Kundu’daki WOW Fotboll Center’da toplam iki kamp yaparak yetenek avına çıkan Galatasaray altyapı hocaları, 8-14 yaş grubunda bin 200 futbolcuyu izleyecek.

Galatasaray’da futbol oynayan eski futbolcularından Taner Alpak, Metin Ülgen ve Mithat Yavaş’ın da aralarında bulunduğu Galatasaray Akademisi hocaları, günde iki maç yaptırarak genç yetenekleri adeta mercek altına alıyor. Kamp şeklinde gerçekleşen seçmelere gelen genç yetenekler, toplam 4 gün boyunca günde iki maç oynayarak kendilerini kanıtlamaya çalışıyor. İlk grupta 600 futbolcu yer alırken, bu futbolculardan sonra yine 4 günlük başka bir kamp için 600 yetenek daha gelecek.

ANTALYA’YI SPOR KAMPINA ÇEVİRDİ

Dünyanın dört bir yanından futbol takımlarını Antalya’ya getirerek burada kamp yapmalarını sağlayan deneyimli spor adamı WOW Fotboll Center Genel Direktörü Süreya Ertuğrul, bu yıl genç sporculara büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Büyüklerin tatilde olduğu bir dönemde genç sporcu kardeşlerimiz için projeler ürettik. Galatasaray futbol okulunu bu yıl bin 200 kişi ile burada ağırlıyoruz. Onlar büyük takımdaki ağabeyleri gibi gerçek bir kamp yaparken aynı zamanda hocaları tarafından mercek altına alınıyorlar. Geçen yıl turizmde yaşanan düşüşü bu yıl da yaşamamak adına geçen kış ciddi bir planlama yaptık ve hem turizme katkısı olsun, hem de genç kardeşlerimize faydalı olabilmek için projeler ürettik ve hayata geçirdik. Galatasaray ile yaptığımız bu çalışmanın benzerini diğer takımlar ile de planlıyoruz. Aynı zamanda sadece futbol değil, voleybol ve basketbol sporları ile de ilgili projeler ürettik. Voleybol ve sasketbol altyapıları ile bir organizasyon gerçekleştirerek şu anda bu alanda da yaklaşık binin üzerinde yerli ve yabancı sporcu ağırlıyoruz. Otellerimiz kelimenin tam anlamı ile genç sporcu kaynıyor. Yine milli voleybolcu Gürsel Yeşiltaş arkadaşımızın organize ettiği voleybol organizasyonu için 12 tane çim ve 16 tane de plaj voleybolu sahası kurduk ve dünyanın birçok yerinden gelen yine 8-14 yaş grubu oyuncuların burada turnuvalar organize ederek kaynaşmalarını sağlıyoruz. Hem turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını gösteriyor, hem de ileride belki değişik dallarda milli formaları terletecek genç yeteneklerin ortaya çıkışına bir nevi katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.