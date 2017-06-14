Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathieu Valbuena: Buraya güneşlenmeye gelmedim

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, ülkesinin önemli gazetelerinden L'Eqiupe'e konuştu. Deneyimli futbolcu, "İstanbul'a güneşlenmeye gelmedim" ifadelerini kullandı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe’nin Olympique Lyon’dan transfer ettiği tecrübeli futbolcu Mathieu Valbuena, L’Equipe gazetesine bir röportaj verdi. 32 yaşındaki Fransız yıldız, Fenerbahçe formasıyla elinden gelenin en iyisini ortaya koyacağını, “İstanbul’a güneşlenmeye gelmedim. Hiçbir zaman bu tarzda bir oyuncu olmadım” sözleriyle ifade etti.

Lyon’daki misyonunu doldurduğunu dile getiren Valbuena, “Buradan ayrılmanın zamanı gelmişti” derken, “Bir an gelir ve gitmeniz gerektiğini anlarsınız. Lyon’da iyi oynayıp goller attığımda dahi yaşım ve maaşım ile gündeme geliyordum. Fenerbahçe’de böyle bir önyargı ile karşılanmayacağımı düşünüyorum. Artık yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman’ın kendisini ısrarla istediğinin altını çizen deneyimli kanat oyuncusu hedeflerinin şampiyonluk olacağını ve yeni sezon için oldukça sabırsızlandığını belirtti. Valbuena bireysel olarak ise şampiyonluk ile birlikte 2018’de Fransa’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hedeflediğini ifade etti.