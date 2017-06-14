Fenerbahçe, Ozan Tufan’ı Valencia’ya kiralıyor

Fenerbahçe, beklenen gelişmeyi bir türlü gösteremeyen Ozan Tufan'ı Valencia'ya kiralayacak. La Liga ekibi 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Ozan'ı bir yıllığına renklerine katacak.

Bursaspor’da muhteşem bir sezon geçirdikten sonra Fenerbahçe’ye gelen ancak sarı-lacivertli formayla beklenen yükselişi gerçekleştiremeyen Ozan Tufan, Valencia’ya kiralanıyor.

Fanatik’te yer alan habere göre La Liga ekibi milli futbolcuyu 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak için Fenerbahçe’yle anlaşmaya vardı. Milli Takım formasını sürekli giyen ve Euro 2016’da Avrupa kulüplerinin yetenek avcılarının dikkatini çeken Ozan Tufan içi harekete geçen ilk kulüp Valencia oldu.

La Liga’da kötü bir sezon geçiren Yarasalar, düşme hattında dolaşsa da ligi 12. sırada bitirdi. Gelecek sezon için Avrupa yarışında olmayı hedefleyen Valencia, 2016-2017 sezonunun başında sarı-lacivertlilerden Nani’yi de transfer etmişti. Valencia’da daha önce milli futbolcu Mehmet Topal da 2010-2012 yılları arasında iki sezon forma giymişti.

Bursapor’dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ozan, 2015-2016’da 46 maçta 1 gol, 2 asist; geçen sezon ise 39 maçta 5 gol, 3 asist kaydetti.

Sarı-lacivertliler daha önce aynı yolu Salih Uçan için de izlemişti. Ancak Roma’da 2 sezon geçiren Salih, beklenen parlamayı gösterememişti.