Ergin Ataman’ın yerine Erman Kunter

Galatasaray Odeabank'ta Ergin Ataman'la yola devam edilmeyeceği açıklanırken yeni sezon oluşumuna dair ilk bilgiler de geldi.

Ergin Ataman’ın biten sözleşmesinin uzatılmaması ile boşalan Galatasaray Odeabank’taki başantrenörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada önümüzdeki sezon için Erman Kunter’le kesin olarak anlaşıldığını duyurdu. İşte ‘Hoş geldin Erman Kunter’ başlıklı o açıklama:

“Galatasaray Odeabank’ın yeni başantrenörü Erman Kunter oldu…

1980’li yıllarda Türk basketboluna oyuncu olarak damga vuran Erman Kunter, 1956 yılında İstanbul’da doğdu.

İTÜ, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Yenişehir, Fenerbahçe, Çukurova’da forma giydi; 1988 yılında ise 153 sayı atarak Türk basketbol tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu unvanını kazandı.

Oyunculuk döneminde toplam 213 kez milli formayı giyen Erman Kunter, rakip potalara 3 bin 699 sayı bırakırken Akdeniz Oyunları’nda 1983’te bronz, 1987’de altın madalya kazanan takımda yer aldı.

Erman Kunter; 1994 senesinde ise antrenörlük yaşantısına başladı. Sırasıyla Darüşşafaka, Beşiktaş, Türkiye Milli Takımı, Galatasaray, Cholet Basket, Asvel Villeurbanne, yeniden Cholet Basket, yine Beşiktaş ve Le Mans takımlarını çalıştırdı.

2008’de Semaine des As şampiyonluğu, 2010 Fransa Ligi ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu, 2011’de Fransa’nın en iyi koçu, 2012 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu başarılarını elde etti.

2002-03 sezonunda Galatasaray’ı çalıştıran ve sarı-kırmızılı takımla play-off yarı finali gören Erman Kunter, 14 yıl aradan sonra yeniden sarı-kırmızı renklerle buluştu.

Erman Kunter’e hoş geldin diyor, Galatasaray Odeabank Başantrenörlüğü görevinde başarılar diliyoruz.”

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Öte yandan Göksenin Köksal’ın da Galatasaray Odeabank’ta kaldığı öğrenildi. Sinan Güler için de görüşmelerin sürdüğü büyük ihtimalle bu oyuncunun da Sarı-kırmızılı ekipte kalacağı belirtildi.