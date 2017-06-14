Dursun Özbek’ten Sneijder açıklaması! Gidecek mi?..

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tudor'un takımda istemediği iddia edilen Sneijder'in geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Portekizli futbolcuları Armindo Bruma’nın Almanya’nın Leipzig ekibine transfer olduğunu söyledi.

Haziran ayı olağan divan kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Özbek, Bruma’nın transferi konusunda Leipzig ile anlaşmaya vardıklarını ifade ederek, “Sözleşmesini bitirdik. Transferi gerçekleştirdik. İstediğimiz şartlar oluştu. Transfer maliyeti 15 milyon avro civarında oldu” dedi.

Transferler konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özbek, “Sona yaklaştığımız hususlar var. Bittikten sonra sizi bilgilendireceğim” diye konuştu.

Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor’un Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’i takımda istemediğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, “Sneijder bizim hala önemli bir futbolcumuz. Tudor ile ilgili konuları kendisine sorun” şeklinde konuştu.

Özbek ayrıca, yollarını ayırdıkları Ergin Ataman ve Sabri Sarıoğlu ile ilgili soruları ise yanıtlamadı.